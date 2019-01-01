«الكاراتيه» يطلق مبادرة لاختيار اللاعبين الموهوبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق اتحاد الكاراتيه، مبادرة رياضية ومجتمعية جديدة، بتنظيمه لأول مرة، تصفيات تمهيدية لاختيار اللاعبين الموهوبين في اللعبة، من عمر 12 سنة وحتى فوق 18 سنة، في مسابقة الكوميتيه (القتال الحقيقي)، لضمهم إلى تدريبات المنتخبات الوطنية للكاراتيه، لأعمار الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات، ليكونوا مستقبل الكاراتيه الإماراتي، استعداداً لبطولة العالم للناشئين والشباب في أكتوبر المقبل، بدولة شيلي، وبطولة العالم 2020 للرجال والسيدات، التي تحتضنها الدولة، والبطولات المستقبلية الأخرى، وصولاً إلى الهدف الذي يسعى إليه الجميع في خدمة الوطن، بناءً على توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح للفئات المشمولة بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية بالدولة، وهم ( أبناء المواطنات- حملة جوازات سفر الدولة- مواليد الدولة- المقيمين في الدولة)، وأقيمت التصفيات على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر بدبي، بمشاركة 144 لاعباً ولاعبة من حملة الحزام البني والأسود، يمثلون 17 نادياً ومركزاً.

وحضرها اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الدولي، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وجمهور غفير من أولياء الأمور ومحبي اللعبة، وعبّر الرزوقي عن سعادته بفكرة المبادرة، والمشاركة الكبيرة للأندية بهذه التصفيات.

وكانت المباريات قد شهدت منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات في 31 وزناً، طبقاً لشروط المشاركة التي وضعتها لجنة المنتخبات، برئاسة المهندس مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، واعتمدتها اللجنة الفنية، برئاسة راشد عبد المجيد، الأمــــــين العام للاتحاد، ومباركة رئيس الاتحاد.