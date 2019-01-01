شرطة عجمان تناقش استقبال «شعلة الأمل» للأولمبياد الخاص

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات استضافة «شعلة الأمل»، لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، بحضور العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من كبار الضباط من كلية الشرطة، ومديري الإدارات بشرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بأعضاء اللجنة العليا المنظمة، شاكراً جهودهم في التنظيم والإعداد لاستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، كأكبر حدث إنساني تستضيفه إمارة أبوظبي، متمنياً لهم التوفيق، بما يعزز سمعة ومكانة دولة الإمارات عالمياً.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة استقبال شعلة الأمل في إمارة عجمان، التي تستقبلها 7 مارس المقبل، ضمن الأحداث المصاحبة لاستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والتي تتم برعاية وتنظيم وزارة الداخلية، متمثلة بالقيادات العامة للشرطة.

بهدف تعزيز سمعة ومكانة الدولة، ووزارة الداخلية في رعاية شعلة الأمل، ولإبراز معالم الدولة في كل إمارة من خلال مسار الشعلة، ولإظهار الخدمات الشرطية المتميزة، من خلال المعرض المصاحب للحدث، كما تم استعراض كافة الخطط والاستعدادات لتنظيم الحدث من قبل الشرطة، وتم عرض آلية العمل التفصيلية للاستضافة، وتحديد المعالم السياحية التي ستجوبها الشعلة خلال مسيرتها في الإمارة، والفعاليات التي سيتم تنظيمها أثناء الحدث.

جهود

ومن جانبه، أشاد العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة، بجهود القيادة العامة لشرطة عجمان في التعاون والتنسيق لإنجاح الفعاليات، مؤكداً على ضرورة توحيد كافة الجهود الكفيلة بإنجاح هذا الحدث العالمي الضخم، الذي يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسخير كافة الإمكانات، لضمان تحقيق التنظيم المتميز والمتكامل للأولمبياد.