تتويج الفائزين في فئات ماراثون الشارقة الصحراوي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ماراثون الشارقة الصحراوي السبت الماضي بمنطقة مليحة ضمن الفعاليات الرياضية، حيث اشتمل الماراثون على سباقات مختلف الفئات 5 و25 و50 كم ومنافسات للصغار، حضر حفل التتويج خالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وأسفرت النتائج عن فوز البريطانية كيم لوني بسباق العدو فئة 50 كم للسيدات، وفي فئة الرجال حل الأميركي أرون تريش في المركز الأول، وفي فئة 25 كم للسيدات حلت أمينة محيح من المغرب في المركز الأول، وفي فئة الرجال حل مواطنها محمد آيت أولاً، وتصدر مسابقة الدراجات لمسابقة 25 كم الدنماركي ميشيل بانك، وفاز بمسابقة الدراجات لمسافة 10 كم سيدات الفرنسية لطيفة إيسارو.

وتصدرت مسابقة العدو لمسافة 10 كم سيدات الأسترالية كريستينا كيوك، وفازت بسباق 10 كم دراجات للسيدات فيرا بيدرمان من جنوب إفريقيا، وتصدرت سباق 5 كم عدو للسيدات الألمانية ليون فولكمان، وتصدر سباق العدو 5 كم للرجال الهندي نبيل محمد

وفاز بفئة 5 كم للصغار بنات إيمليجا من جنوب إفريقيا، وفي فئة الأولاد فاز البلجيكي جوى ناثان، وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إن ماراثون الشارقة الصحراوي يضاف إلى سلسلة الفعاليات الهامة والكبيرة التي يقوم مجلس الشارقة الرياضي بتنظيمها.

حيث يعتبر ماراثون الشارقة الصحراوي إضافة تعزز أهمية مثل هذه الفعاليات التي تؤكد أهمية الرياضة في الإمارة الباسمة بمختلف أنواعها وتأكيداً على الإمكانيات الكبيرة التي تقدم للرياضة والرياضيين في الإمارة الباسمة، حيث كان التفاعل كبيرا من قبل المشاركين في الماراثون الصحراوي الذي تم في منطقة مليحة.