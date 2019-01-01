درويش بطل ختام غولف الميدالية الوطنية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج اللاعب محمد درويش، وبرصيد 41 نقطة، بطلاً للجولة الختامية من بطولة الميدالية الوطنية الشهرية لاتحاد الإمارات للغولف لعام 2018، والتي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أول من أمس، وشهدت مشاركة 45 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة، وتوج الفائزين درويش القبيسي عضو اتحاد الغولف، كما سجلت المنافسات، تألق لاعبي المنتخب الوطني، على صعيد باقي المسابقات، حين حصد خالد يوسف جائزة أفضل أداء، بإنهائه المنافسات برصيد ضربتين تحت المعدل، وبرصيد 70 ضربة، لتذهب جائزة القسم «إيه» للاعب منتخب الشباب، راشد العمادي، برصيد 36 نقطة.

وتوجت شقيقته ولاعبة منتخب الفتيات، علياء العمادي، بلقب القسم «بي» برصيد 35 نقطة، لتذهب بطولة الناشئين التي سجلت مشاركة 12 لاعباً ولاعبة، إلى سالم المازمي برصيد 47 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن زميله في المنتخب، راشد الجسمي، الذي حل ثانياً، واحتل ريان المازمي المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ختام موسم عام زايد

وتعد جولة نادي «العين»، آخر جولات الميدالية الشهرية لاتحاد الغولف في عام زايد 2018، على أن تعاود البطولة انطلاقتها في 26 يناير الجاري، مع أولى جولات العام 2019، خصوصاً أن بطولة الجولات الشهرية، تأتي ضمن استراتيجية اتحاد اللعبة، بالتعاون مع أندية الدولة، الهادفة للترويج للعبة، بجانب اكتشاف المزيد من المواهب على صعيد العناصر المواطنة، مع توفير مزيدٍ من فرص الاحتكاك بلاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب لاعبي أندية الدولة.

الأداء الأقوى

وضمن بطولة تقام بنظام ستابلفورد العالمي للغولف، عرف اللاعب محمد درويش، كيفية احتكار الترتيب العام لمسابقات الجولة، بعد أن نجح من تسجيل أداء قوي، عرف من خلاله إنهاء مسلك العين، في المرتبة الأولى، مسجلاً المعدل الأعلى من النقاط البالغ 41 نقطة، بعد منافسة ساخنة مع أكرم سكيك، الذي اكتفى برصيد 38 نقطة والمركز الثاني، والمركز الثالث ليوسف العلي برصيد 37 نقطة.

مستوى جيد

وأعرب خالد مبارك الشامسي، الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات، عن سعادته بالمستوى التنافسي الجيد الذي شهدته الجولة الختامية، مؤكداً أن الجولة جاءت على مستوى الطموحات، من خلال وجود 45 لاعباً ولاعبة، من ضمنهم 9 لاعبين من المنتخبات الوطنية.

وأضاف: الجولة جاءت على مستوى الطموحات، سواء من حيث أعداد اللاعبين التي شهدت زيادة، مقارنة بجولة الموسم الماضي، التي اقتصرت على 37 لاعباً ولاعبة، أو على صعيد المستوى التنافسي، خصوصاً أن بطولة العين، شهدت منافسات مباشرة للاعبي الأندية، مع نظرائهم من لاعبي المنتخبات الوطنية.

شكر

توجّه خالد مبارك الشامسي، بالشكر إلى الأندية، على تعاونها الوثيق مع الاتحاد، خاصة أن كلا الطرفين يعملان في بوتقة واحدة، نحو الارتقاء وزيادة انتشار اللعبة، ونتطلع لمشاركات أكبر خلال الجولات المقبلة.