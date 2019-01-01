سالم يتصدر العرب في مونديال الشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أنهى الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مشاركته في بطولة العالم الفردية للشطرنج الخاطف والسريع، على كأس الملك سلمان، التي اختتمت منافساتها قبل يومين، ونظمها الاتحاد الروسي للعبة بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، ونجح لاعبنا في تحقيق نتائج مبهرة في بطولة العالم للشطرنج السريع، بعدما جاء في المركز الـ 33 في الترتيب النهائي للبطولة، متصدراً جميع اللاعبين العرب في البطولة، بعدما سجل 9 نقاط، وابتعد عن الصدارة بفارق نقطتين فقط.

وعاد سالم إلى البلاد أمس، ورافقه في الرحلة عبد الله عبد الرحمن الحوار عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج كإداري البعثة، وكان سالم قد تأهل إلى بطولة العالم التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل، من بوابة البطولة العربية التي استضافتها دبي مؤخراً.

مكاسب فنية

وحقق سالم عدداً من المكاسب الفنية، من خلال المشاركة التي جاءت برعاية طيران الإمارات، في مقدمها اللعب مع أبطال العالم الذين يسبقونه في التصنيف، بالإضافة إلى أنه نجح في إضافة 13 نقطة في تصنيفه الدولي، والمعروف أن رصيده الدولي الحالي 2682 نقطة، كما أنه دخل البطولة في المركز 39 في الترتيب العام للمصنفين بالبطولة، وأنهاها في المركز 33 عالمياً.

واستطاع سالم خلال منافسات البطولة، التعادل مع الأميركي ناكمورا صاحب تقييم دولي 2889 نقطة، والروسي كارياكين صاحب تقييم دولي 2759 نقطة، وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، ومع الروسي فاديم موسينكو، وتعادل في 6 مباريات، وفاز في 3 منها، جاءت على حساب الروسي أندرو بيلوزيروف، والروسي ألكسندر بريدكو، ومواطنهما ألكسي جوجانوف.

اكتساب الخبرة

وأعرب حسين الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج، عن سعادته بما حققه سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب في بطولة العالم، وقال: أثلج صدورنا ما حققه سالم في بطولة العالم، ودائماً ما نضع عليه الآمال في مثل هذه البطولات، التي تجمع أبطال العالم والمصنفين الأوائل، كما أنه حقق مكاسب فنية كثيرة من المشاركة.

ودائماً ما يسعى اتحاد الشطرنج إلى الدفع باللاعبين واللاعبات في كل البطولات، من أجل إكسابهم الخبرة، ووضعهم على الطريق الصحيح، كما أن هذه النتائج وصدارة اللاعبين العرب في البطولة، تؤكد أن سالم ما زال لديه الكثير كي يقدمه للعبة، خاصة أنه هذا الموسم مشغول بالدراسة الجامعية، وننتظر أن ينتهي منها هذا العام، كي ينطلق إلى آفاق أكبر على المستوى العالمي.

38

شارك سالم عبد الرحمن، في بطولة العالم للشطرنج الخاطف، التي أقيمت على مدار يومين، وجاء في المركز 38، حيث كانت النتائج في اليوم الأول غير مرضية، إلا أنه عاد وقدم مستوى متميزاً في اليوم الثاني للبطولة.