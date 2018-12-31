ديوكوفيتش: نقطة لقب «مبادلة» الأفضل في تاريخي

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

وصف الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس العالمي والمتوج بلقب بطولة «مبادلة العالمية للتنس»، والتي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، المباراة النهائية أمام الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بـ «واحدة من أفضل وأقوى المباريات التي خاضها في بطولة مبادلة منذ انطلاقها قبل 11 عاماً»، مؤكداً أن المواجهة شهدت صراعاً شرساً من منافسه الجنوب أفريقي حامل لقب نسخة عام 2017، وأن الفوز لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وأعرب ديوكوفيتش عن سعادته بالتتويج بلقب مبادلة العالمية للتنس للمرة الرابعة في تاريخه، وخوض مباراة قوية في النهائي تمنحه الكثير من الثقة قبل بدء الموسم الجديد، ونجح ديوكوفيتش في التغلب في النهائي بصعوبة على كيفن أندرسون بمجموعتين لواحدة 4-6 و7-5 و7-5 ليحصد لقبه الرابع، ويعادل رقم الإسباني رافائيل نادال، وليؤكد ديوكوفيتش استعداده القوي من أجل الحفاظ على المركز الأول خلال 2019 في صدارة ترتيب التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

النقطة الأخيرة

وقال ديوكوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب التتويج: «لقد كانت نقطة المباراة الأخيرة واحدة من أفضل نقاط المباراة التي لعبتها طوال مسيرتي مع التنس، فقد كانت أفضل نهاية لمباراة مثيرة بعد الصعوبات التي سببها كيفن أندرسون طوال المباراة».

وأضاف: «المستوى القوي الذي قدمه أندرسون في النهائي ساعدني في رفع مستوى أدائي كثيراً، وسعيد بخوض مباراة مثل هذه خصوصاً أن المنافس ظهر بتركيز عال، فقد كانت المباراة متقاربة للغاية، الرغبة في الفوز كانت حاضرة سواء من جانبي أو من كيفن أندرسون، ما انعكس بشكل إيجابي على اللقاء وجعل الفوز بلقب البطولة ليس سهلاً على الإطلاق».

مزيد من الإنجازات

وشدد ديوكوفيتش على أنه لا يزال يحلم بتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرته مع التنس رغم بلوغه الـ 32 عاماً وظهور أجيال شابة واعدة على الصعيد العالمي، وقال: «بالطبع ما زلت أطمح لتحقيق أهداف أخرى مع التنس، وسأكون كاذباً إذا قلت إنني لا أرغب في الوصول إلى نفس عدد البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» ومعادلة رقم السويسري روجر فيدرر، أملك رغبة كبيرة في مواصلة نجاحاتي، وبالطبع هدفي تحقيق عدد أكبر من بطولات الغراند سلام».

الرقم واحد

وأضاف: «أحاول بذل قصارى جهدي في ما تبقى من مسيرتي والقتال على الرقم 1، هناك جيل جديد من اللاعبين المميزين، ولا يزال لاعبون عظام مثل نادال وفيدرر وموراي وفافرينكا متواجدين في المنافسات.

وبالنسبة لي فالاستمرار في صدارة التنس العالمي بوجود كل هؤلاء اللاعبين الكبار بجانب العناصر الواعدة يمثل تحدياً كبيراً رغم أنه أمر ليس بالسهل خصوصاً أنني أحب التحدي بشكل عام في الحياة، سأحاول القتال وتقديم أفضل أداء لي خلال المرحلة المقبلة».

رضاء

أبدى الجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف السادس عالمياً ووصيف بطولة مبادلة العالمية للتنس رضاه عن الأداء الذي قدمه في البطولة بشكل عام رغم خسارته النهائي أمام ديوكوفيتش، مؤكداً أن المباراة جاءت قوية للغاية ومتقاربة المستوى، وأنه حاول تقديم أفضل أداء إلا أن ديوكوفيتش استطاع حسم النتيجة لصالحه في النهاية.