تحديات الخيول والهجن في مهرجان تل مرعب اليوم

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تستمر عجلة المنافسات والبطولات الرياضية في مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب، في الدوران، حيث تدخل المنافسة يومها الخامس، بتحديات سباق الخيول العربية الأصيلة، ومنافسات سباق الهجن على الميدان والمسار الخاص بهذه السباقات في منطقة تل مرعب، وبمحاذاة حلبة الاستعراض الخاصة بالسيارات، وتمتزج كافة المسارات الخاصة بالسباقات، في تناغم جميل في منطقة التل، كي تسرد القصة الجميلة لكل رياضة.

البداية بالهجن

وتبدأ المنافسة اليوم مع سباقات الهجن، بإقامة شوطين لثلاث فئات، هي الحقايق واللقايا والفطامين، حيث ستكون البداية مع أشواط الحقايق، ثم الانتقال إلى أشواط اللقايا، وبعدها أشواط الفطامين، وستكون مسافة السباق هي 3 كم، وتركض المطايا في ميدان تل مرعب للهجن، والذي يأتي لكي يكون معلماً مهماً من معالم منطقة التل، وعقب انتهاء منافسات الهجن، نشهد مباشرة انطلاق سباق الخيول العربية الأصيلة على مدار شوطين.

حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 2100 متر، وهو الشوط الذي ينطلق تحت مسمى شوط التحدي، بينما تمتد مسافة الشوط الثاني إلى 1800 متر، ويبدأ الشوط الأول في تمام الثالثة والنصف عصراً، بينما ينطلق الشوط الثاني خلفه مباشرة في تمام الساعة الرابعة، ووضع نادي ليوا الرياضي، مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المشاركين.

منافسات الخيول

وتعد منافسات الخيول العربية من البطولات الرياضية التي انتعشت وتطورت في منطقة الظفرة، تحت تنظيم نادي ليوا الرياضي، حيث ينظم إلى جانب سباق مهرجان مرعب أيضاً، مجموعة من السباقات التي تتوزع على مدار الموسم، وتقام في مدينة زايد في منطقة الظفرة، وعلى المضمار الخاص بها، وتتوجه بالدرجة الأولى نحو أبناء منطقة الظفرة، ولتشجيعهم على المشاركة في هذه السباقات والانخراط بها بشكل مستمر، لما تلقاه رياضة الفروسية من محبة ورغبة لدى سكان وأبناء المنطقة.

رسالة تقدير

ووجّه عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، رسالة تقدير لكل المشاركين في منافسات الخيل العربي، حيث أكد أن المشاركة لا تقتصر فقط على أبناء الظفرة، وإنما هي مفتوحة لكل من يرغب في المشاركة من الإمارات، والوجود في هذه البطولة.

وقال القبيسي: تأتي منافسات وسباق الخيول العربية، كي تكون إضافة قوية للمهرجان وبطولاته المتنوعة، ونحن نعتز دائماً بهذه الرياضة، التي تعد من أهم الرياضات التي ورثناها عن الآباء والأجداد، ننتظر منافسة قوية اليوم وتحدياً بين الملاك في كلا الشوطين، وستكون متعة أخرى من المتع التي يقدمها مهرجان ليوا الرياضي لكل المشاركين والقادمين، وعن منافسات الهجن، قال القبيسي: قمنا بإعداد وتجهيز الميدان والمركاض من أجل سباقات الهجن، التي نتوقع أن تشهد مشاركة وحضوراً كبيراً، وتفاعلاً أيضاً في المنافسة الجميلة لمختلف الملاك في هذه المنافسة.

تخييم

دعا عبد الله القبيسي، كل محبي التخييم والبر، بالقدوم إلى منطقة تل مرعب، وعدم تفويت فرصة الاستمتاع بأجمل الفعاليات الرياضية في الأيام المقبلة، وقضاء هذا التوقيت في منطقة البر، التي تتميز بوجود وتكامل كل الخدمات والإعدادات، من أجل التخييم لمدة تتجاوز الشهر في هذه المنطقة.