فتح باب التسجيل للمشاركة في تحدي ترايثلون ياس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تدعو حلبة مرسى ياس الرياضيين، بمختلف قدراتهم وأعمارهم للتسجيل والمشاركة في تحدي ترايثلون ياس من ضمان، وموعده 15 فبراير المقبل في حلبة مرسى ياس، وهو اليوم المرتقب بالنسبة للمهتمين باللياقة البدنية في المجتمع وممارسي الرياضة، ويعد سباق الترايثلون الوحيد، الذي يقام في وقت غروب الشمس على مستوى المنطقة، ويعد السباق أحد أضخم الأحداث الرياضية وأكثرها مشاركة على مستوى المنطقة.

حيث يستقطب كل عام أكثر من 1500 رياضي من مختلف أرجاء المنطقة والعالم، حيث يتنافس هؤلاء في التحدي الذي يجمع ما بين السباحة وقيادة الدراجات والجري، ويمكن المشاركة في فئة سوبر سبرينت الجديدة، والتي تتضمن مساراً أقصر مخصصاً للمشاركين للمرة الأولى والرياضيين الصغار، ورياضيي المسافات القصيرة، وينبغي على المشاركين في هذه الفئة السباحة لمسافة 375 م في مرسى ياس، وقيادة الدرجة لمسافة 10 كم في حلبة مرسى ياس ثم مواصلة السباق بالجري لمسافة 2.5 كم.

التشجيع على المشاركة

ولتشجيع أعداد أكبر من الرياضيين للمشاركة لأول مرة في تحدي ترايثلون ياس من ضمان، توفر حلبة مرسى ياس إمكانية استخدام دراجة مجاناً خلال الحدث، ويمكن للرياضيين الجدد التسجيل للمشاركة في برنامج «هادينز» لرياضيي الترايثلون المبتدئين، بهدف مساعدتهم في التدريب، وبهدف تحفيز الرياضيين على التسجيل المبكر في سباق الترايثلون، تقدم حلبة مرسى ياس تخفيضاً للمسجلين أولاً وقدره 20 في المائة، وذلك حتى اليوم.

وباعتبار أن الأماكن محدودة للمشاركة في السباق، فإن المنظمين يحثون الراغبين بالمشاركة على الإسراع بالتسجيل لحجز أماكنهم في تحدي ترايثلون ياس من ضمان للعام القادم حتى لا يفوتوا فرصة الاستمتاع بهذا الحدث المميز والحافل بالتشويق في أبوظبي.

حدث مجتمعي

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي في حلبة مرسى ياس: يعد تحدي ترايثلون ياس من ضمان، حدثاً مجتمعياً يستقطب المشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية والجنسيات، والذين يضعون نصب أعينهم هدف تحسين لياقتهم البدنية والاهتمام بصحتهم، إضافة إلى الأمر الأهم وهو الاستمتاع بالمشاركة في الحدث. وفي هذا العام يتضمن السباق فئة سوبر سبرينت، التي تشكل إضافة بارزة، وتتيح الفرصة لأعداد أكبر من الرياضيين للمشاركة في الحدث.

وأضاف: يشهد الحدث عاماً بعد عام، زيادة أعداد الرياضيين الصغار والهواة والمشتركين لأول مرة، ويتجسد هدفنا الأسمى بمساعدة أفراد المجتمع على الاهتمام بلياقتهم البدنية، والتعريف بأهمية اتباع نمط حياة صحي مليء بالنشاط.

فخر

قال الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»: يعد تحدي ترايثلون ياس من ضمان من أبرز الأنشطة التي تستضيفها أبوظبي في مجال الرياضة، ونحن فخورون لمشاركتنا في تقديم الدعم لهذا الحدث ورعايته على المدى الطويل.