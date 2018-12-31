الفجيرة تستضيف مونديال حل المسائل الشطرنجية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يستضيف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة العالم للقدرة لحل المسائل الشطرنجية (جولة الإمارات - الفجيرة 2019)، في نسختها الثانية، وذلك يومي 27 و28 يناير المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وستقام المنافسات في فندق نوفوتيل الفجيرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لوضع المسائل الشطرنجية واتحاد الإمارات للشطرنج بمشاركة نخبة من أبطال الإمارات والعالم، وهي أول بطولة في الشرق الأوسط والوطن العربي، تنال التصنيف من قبل الاتحاد الدولي، ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 20 دولة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 300 ألف درهم منها 100 ألف درهم للفائزين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمقرّ اتحاد الشطرنج بدبي بحضور الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ونائبه محمد عبدالله الزعابي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والأمين العام عبد العزيز العبدولي ومسؤول شؤون اللاعبين جاسم هيكل البلوشي، ومدير التسويق محمد العوضي والمدير الفني محمد عبد الغني.

رعاية كريمة

وثمّن الدكتور سرحان المعيني الجهود التي يبذلها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وتنظيمه لبطولة القدرة الثانية لحل المسائل الشطرنجية المميزة عربياً وشرق أوسطياً، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة من سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سرّ النجاح الذي حققته البطولة منذ نسختها الأولى العام الماضي، ومؤكداً أن البطولة بفضل الإبداع والابتكار الذي يميزها تضاهي البطولات الشطرنجية الأخرى، وأوضح المعيني أن اتحاد الشطرنج في مقدمة الداعمين للبطولة التي أصبحت علامة فارقة، لنادي الفجيرة في الوطن العربي.

دعم لا محدود

ومن جهته، تقدم الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة رئيس اللجنة المنظمة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على الدعم اللامحدود الذي يوليه لقطاعي الرياضة والشباب.

كما أثنى على دعم اتحاد الإمارات للشطرنج ودوره في نجاح البطولة، مشيراً إلى أن لاعبي الإمارات يحتاجون لمثل هذه البطولات لرفع مستواهم الفني وتحليل المسائل، وعبر عن سعادته لاعتماد البطولة كبطولة مصنفة من قبل الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، وأن المشاركين سيحصلون على تصنيف دولي، وموضحاً أن الاتحاد الدولي تأسس في 1956، ويضم في عضويته 41 دولة حول العالم من بينها دولتان عربيتان هما المغرب والإمارات.

تطور كبير

وبدوره، قال محمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للثقافة والشطرنج إن المكاسب الفنية التي تحققت في النسخة الأولى أسهمت بتطور كبير للاعبي النادي، حيث ساهمت برفع مستوياتهم الفنية بشكل بارز قاد لفوزهم بذهبيتين وفضية في النسخة الماضية لبطولة العرب، وفي سياق آخر كشف الأمين العام عبد العزيز العبدولي، عن أن اللجنة المنظمة انتدبت 50 متطوعاً للعمل في إنجاح التنظيم.

أرض الواقع

وتعود فكرة تنظيم البطولة لرئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في العام الماضي، تم ترجمتها إلى أرض الواقع وتم تنظيم النسخة الأولى منها بالعام نفسه، وشارك بها نخبة من الأساتذة الدوليين وأساتذة الاتحاد الدولي، منهم 7 أساتذة دوليين كبار من حملة لقب غراند ماستر، وبطلة العالم للشطرنج تحت 8 سنوات لاعبتنا روضة السركال، وأحمد عدلي بطل العالم للشباب 2007، والصربي ايجور ميلادينوفيج بطل العالم للشباب في العام 1993، ولاعبون معروفون آخرون، يأتي في واجهتهم الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن.

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كشف المدير الفني للبطولة، محمد عبد الغني، أن المنافسات ستضم ثلاث فئات، وهي الأولى للخبراء والمحترفين ممن يملكون تصنيفاً أعلى من 2000 نقطة، وفئة أقل من 2000 نقطة، واللاعبين دون 13 سنة، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي سيمثله نائبه الصربي مورجان فوسوفيتش، وهو من سيضع المسائل، مشيراً إلى أن جوائز البطولة عددها 34، وتبلغ قيمتها 100 ألف درهم، وهي الأعلى بتاريخ البطولات على مستوى العالم.