«دبي لأصحاب الهمم» بطل روح الاتحاد للقوس والسهم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أسدل الستار على منافسات روح الاتحاد للقوس والسهم لأصحاب الهمم، التي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم، بتنظيم من اتحاد رياضة أصحاب الهمم، بمشاركة 20 لاعباً، واستطاع لاعبو نادي دبي، من انتزاع المركز الأول في مجموعة المنعكف من خلال اللاعب رضا جلال، تلاه زميله جاسم رمضان، وحل ثالثاً أحمد سعيد الأحباشي، وفي مجموعة المركب انتزع المركز الأول محمد الشحي، وتبعه جمال خليفة البدواوي وجاء ثالثاً غلام خورشيد.

وقال عبدالله حسن الفلاسي مدير لجنة الرياضة وشؤون المنتخبات باتحاد رياضة أصحاب الهمم: إن نجاحنا في تنظيم مثل هذه البطولات يؤكد ما تمتلكه أندية ورياضة أصحاب الهمم من خبرات وكوادر وبنى تحتيه ويؤكد المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الدولة، بفضل ما توفره قيادتنا الرشيدة من دعم هذه الفئة.