«الجوجيتسو» يدعو أسرة اللعبة لدعم فوز بلقيس بجائزة الإبداع

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل اتحاد الجوجيتسو، حملة الدعم التي أطلقها مطلع الشهر الجاري، للتصويت للاعبة بلقيس عبد الكريم الهاشمي، بهدف جمع أكبر عدد من الأصوات، التي تؤهلها للفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، في دورتها العاشرة عن فئة «أفضل رياضي ناشئ محلي»، قبل إغلاق باب التصويت اليوم.

ووجه الاتحاد دعوة واسعة إلى أسرة اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين وفنيين والجمهور العاشق للعبة، على مستوى الدولة، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، بهدف تكريم بنت الإمارات، وتعزيز حضورها على منصات التميز الوطنية، بالنظر إلى الفوز الذي نجحت في تحقيقه، ونيلها ذهبية بطولة العالم لأشبال الجوجيتسو تحت 15 عاماً 2017.

وتأهلت اللاعبة بلقيس إلى جانب 6 لاعبين ولاعبات ناشئين ضمن الفئة التقديرية لنيل الجائزة، وسيتم حسم الترتيب النهائي عبر التصويت، سواء من خلال قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على الرمز S1، على الرقم 5152 لحاملي خطوط اتصالات، ورقم 1000 لحاملي خطوط دو، على أن يعقد الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين يوم 9 يناير المقبل.

فرصة الفوز

وأشار الاتحاد إلى أن مساندة اللاعبة الإماراتية الواعدة، ومنحها التصويت سي تيح لها فرصة اعتلاء منصة التكريم الرياضية الوطنية الأغلى على قلب كل إماراتي، وتكليل جهودها الحثيثة ومثابرتها بتقديم أفضل إمكاناتها، لتغدو مثالاً يحتذى به للفتاة الإماراتية ومصدر فخر لعائلتها ومجتمعها.

وقال محمد حسين المرزوقي رئيس المحاسبة في الاتحاد: إن اتحاد الجوجيتسو يسعى باستمرار إلى تكريم الجهود الحثيثة والعمل المشرّف الذي بذله لعبونا ولاعباتنا، لتعزيز مكانة الدولة على خارطة رياضة الجوجيتسو العالمية، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الدعم والتشجيع الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة في المقام الأول لهذه الرياضة الاستثنائية إلى جانب أولياء الأمور الذين يعيشون اليوم حالة من الفخر بما وصل إليه أبناؤنا وبناتنا من تميز وتنافسية في المحافل الدولية.

مسيرة واعدة

وأضاف المرزوقي: نفخر بمسيرة الاتحاد الواعدة وأهدافها التي ركزت بالأساس على بناء جيل من اللاعبين المواطنين الذين يتمتعون بقدرات استثنائية تحمل قيم رياضة الجوجيتسو، وقيم التسامح الوطنية المتمثلة في أن تكون رياضة الجوجيتسو جسراً للتواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات في بيئة قائمة على الاحترام وتقبل الآخر.

وأكد المرزوقي أن بلقيس حظيت بإنجازات ريادية رغم حداثة سنها، وما تتمتع به من مهارة رياضية أثبتت استحقاقها في الحصول على الذهبية في بطولة العالم، ونحن نطمح لفوزها بهذه الجائزة الوطنية المرموقة التي تعتبر وجهة أساسية لكل رياضي يتمتع بقيم الولاء والانتماء.

المواهب الصاعدة

وقال إن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر اللعبة في الدولة، ركزت على تسليط الضوء على المواهب الصاعدة ومنحهم الفرص لاكتساب الخبرة وتطوير الأداء، وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة أكثر انضباطاً وصحة، وذلك بما ينسجم مع رؤية الاتحاد الرامية إلى بناء نماذج ملهمة تكون قدوة للأجيال ضمن مجتمع يقدر أهمية الرياضة.

تألق

تألقت اللاعبة بلقيس عبد الكريم الهاشمي، (14 عاماً)، في رياضة الجوجيتسو، ورفعت اسم دولة الإمارات عالياً على منصات التتويج الدولية، بعد فوزها بذهبية وزن 40 كغ، في بطولة كأس العالم للأشبال 2017 في مونتينيغرو، لتضع قدميها على طريق النجومية في مسيرة احتراف الجوجيتسو.