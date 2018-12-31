نهيان بن مبارك يشيد بموسم نادي أبوظبي للكريكيت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

مع اقتراب موسم الكريكيت 2018 من نهايته، يغتنم نادي أبوظبي للكريكيت، الفرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت هذا العام، حيث شهد النادي مستويات غير مسبوقة من الأنشطة الرياضية، فضلاً عن التحسينات التي أجريت على استاد زايد للكريكيت، والبنية التحتية المحيطة به.

وبهذه المناسبة توجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس نادي أبوظبي للكريكيت، بالشكر والتهنئة إلى جميع العاملين في النادي، ومجلس أبوظبي الرياضي ممن أسهموا في نجاح هذا الموسم الرياضي المتميز، ونوّه معاليه بالتحول الدراماتيكي لهذا الصرح الرياضي الفريد، الذي بات يوفر بيئة مجتمعية آمنة لجميع الرياضيين، سواء كانوا فرقاً دولية تشارك في بطولات كبرى أو أطفالاً يتنافسون في كرة القدم.

وأضاف معاليه: هذه الجهود المستمرة لتوسعة برنامج الأنشطة المجتمعية الحالي تنسجم مع مساعي مجلس أبوظبي الرياضي، لتشجيع المواطنين والمقيمين على تبني أساليب حياة صحية، وتمكينهم من ممارسة ومشاهدة نشاطات رياضية رفيعة المستوى، ضمن أفضل المرافق المتاحة، وأتوجه بالتهنئة لجميع المشاركين في هذه الجهود، وكانت بطولة T20 الفعالية الأبرز التي استضافها النادي هذا الموسم، حيث توافدت 6 فرق من جميع أنحاء العالم لخوض منافسات حماسية رفيعة المستوى على مدار ثلاثة أيام.

كما استضافت أبوظبي العديد من منافسات موسم الكريكيت الدولي، منها بطولة كأس آسيا بمشاركة 6 دول، وأقيمت خمس مباريات في استاد زايد للكريكيت، كما خاض فريقا أستراليا ونيوزيلندا عدداً من المباريات الودية، ومباريات اليوم الواحد الدولية، ومنافسات بطولة كأس T20 للكريكيت ضد باكستان.