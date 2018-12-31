طائرة النصر تصل إلى النقطة 10

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق النصر فوزاً مهماً على الظفرة بثلاثة أشواط نظيفة، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، ليرفع النصر رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد الظفرة عند 5 نقاط، كما فاز عجمان على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة ضمن الجولة نفسها، ليرفع عجمان رصيده إلى 7 نقاط، وتجمد رصيد الوحدة عند نقطة واحدة.

كانت الجولة الخامسة، قد شهدت يوم الجمعة الماضي، فوز بني ياس على حتا بثلاثة أشواط نظيفة، وشباب الأهلي على الوصل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السادسة في السادسة من مساء يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويلتقي فيهما حتا مع الوحدة، والنصر مع عجمان، وبني ياس مع العين، وشباب الأهلي مع الظفرة، والجزيرة مع الوصل.