أساطير استعراض السيارات يتألقون في تل مرعب

المصدر: ليوا - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توج نادي ليوا الرياضي الفائزين والأبطال من خلال منافسات وسباق أساطير الاستعراض الحر للسيارات، والذي أقيم في أول يومين من مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب، وشهد مشاركة واسعة تخطت وتجاوزت حاجز المائة سيارة من خلال التسجيل الإلكتروني.

وكانت المنافسة والتي استمرت على مدار يومين قد حظيت بإقبال واسع النظير من محبي ومشجعي هذه الرياضة وأيضا عشاق ورواد تل مرعب ومحبي التخييم في هذه الفترة من الموسم التي تصل إلى ذروتها في نهاية العام القديم وبداية العام الجديد.

وسجل النتائج الأفضل والفوز في فئة N حمد بن موسى المركز الأول، وحل ثانياً عبد الله البناي، وثالثاً خالد الساعدي، وفي فئة T تمكن من إحراز المركز الأول ذياب ناصر عبد الله، وثانياً فارس الدرمكي وحل في المركز الثالث سالم الساعدي.

وكانت المنافسة قد شهدت تأهل 55 سيارة إلى منافسات اليوم الثاني والتصفيات الختامية من اللعبة والتي ألهب من خلالها أصحاب الاستعراض رواد مرعب بأفضل وأجمل الحركات على حلبة التل.

من ناحيته، هنأ حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي أصحاب المراكز الأولى في الاستعراض الحر للسيارات وكافة المشاركين في فئتي البطولة مؤكداً أن الالتزام والتقيد بالقوانين كان السمة الأبرز كالمعتاد لكل المشاركين، وقال المزروعي: سجل الكل علامة كاملة من ناحية الالتزام بقوانين البطولة والمنافسة، ولم يكن هناك أي استبعاد لأية سيارة في مرحلة الفحص الفني خاصة مع الوعي الكبير للكل بالقوانين قبل المشاركة وأهمية تطبيقها.