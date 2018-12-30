جمعة آل مكتوم وحمد بن مجرن يتصدران «رماية ند الشبا»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهد اليوم الافتتاحي من بطولة ند الشبا الختامية لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» التي شهدت مشاركة 14 رامياً منافسات قوية، وتصدر الجولات الثلاث التي شهدتها البطولة كل من: الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وحمد بن مجرن الكندي برصيد 72 طبقاً وجاء بالمركز الثالث الرامي يحيى المهيري برصيد 71 طبقاً، بينما تساوى في المركز الرابع بـ70 طبقاً ثلاثة رماة هم أحمد مجرن وظاهر العرياني وسيف الشامسي.

وعلى الرغم من ابتعاد بعض الرماة عن المستوى المعروف لهم إلا أن ظاهرة ثبات عدد من الرماة على مستواهم وعودة البعض منهم إلى دائرة المنافسة، تؤكد أن البطولات الرسمية تختلف كماً وكيفاً عن التدريب ويدعو الأمر إلى تكثيف هذه البطولات وتنوعها حتى يتم تطوير المستوى تحقيقاً لاستراتيجية الاتحاد، والتي يسعى من خلالها إلى رفع اسم وعلم دولتنا الغالية في جميع المحافل الرياضية.

وسيستكمل الرماة اليوم جولتين بإجمالي 50 طبقاً تضاف إلى رصيد كل منهم من اليوم الأول ليتأهل في نهاية الجولات الخمس أفضل ستة رماة إلى النهائيات وذلك وفق القانون الدولي.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول في النهائيات على عشرة آلاف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على سبعة آلاف درهم، وصاحب المركز الثالث على خمسة آلاف درهم، كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة مبلغ عشرة آلاف درهم لكل رام يتجاوز رقمه 120 طبقاً في الجولات الخمس «الأدوار التأهيلية» شحذاً لهمم الرماة وتشجيعهم على الإبداع.