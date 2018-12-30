ديوكوفيتش بطل «مبادلة العالمية للتنس»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تُوج الصربي ديوكوفيتش أمس بطلاً للنسخة الحادية عشرة من بطولة «مبادلة العالمية للتنس»، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

حضر مراسم التتويج الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات ،ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وعادل ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في لائحة اللاعبين المحترفين الإسباني نادال في عدد مرات الفوز بالبطولة (4 مرات).

وتغلب ديوكوفيتش في النهائي الذي أقيم بمجمع أبوظبي الدولي للتنس، على حامل لقب النسخة الماضية الجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف السادس بمجموعتين لواحدة 4-6 و7-5 و7-5.

وأحرز المركز الثالث الروسي كاشانوف المصنف الـ 11 عالمياً، بعدما كان مقرراً اقامة المباراة أمام الإسباني نادال، إلا أن الأخير انسحب وقرر عدم اللعب تجنباً للإصابة، وتم تنظيم اللجنة المنظمة مباراة استعراضية بين كاشانوف والنمساوي دومنيك ثيم، فاز بها الأول بنتيجة 6-3 و4-6 و10-3 بعد اللجوء لشوط كسر التعادل.