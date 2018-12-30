«الدراجات» يستعيد النشاط بعدد من السباقات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نظم اتحاد الدراجات عدداً من السباقات المحلية عقب انتهاء إجازة امتحانات نصف العام والذي كانت قد اتفقت عليها اللجنة الفنية للاتحاد مع الأندية من أجل إعطاء الفرصة للاعبين من أجل التركيز في الامتحانات وعدم تأثر الدراجين بالبطولات والتدريبات، وبدأ الأسبوع الماضي بسباق شباب الفردي العام لمسافة 65 كم بمنطقة نزوى في الشارقة.

وفاز بالسباق الدراج إلكسندر من نادي النصر بعد أن حقق مسافة السباق في زمن 1:46:06، وحل في المركز الثاني سيف عبد الله درويش من نادي النصر أيضاً ثم عمر الجاسمي ثالثاً من فريق شباب الأهلي، في السباق الذي شهد مشاركة 36 لاعباً من 10 أندية.

وفي السباق الثاني وكان للناشئين بمنطقة الحمرية لمسافة 30 كم وبمشاركة 57 دراجاً من 13 نادياً، فاز الدراج بدر خالد من نادي العربي بالمركز الأول ثم جاء زميله من نفس النادي عبد الله جاسم في المركز الثاني ومحمد عبد الله درويش من نادي النصر في المركز الثالث، كما أقيم في الحمرية أيضاً سباق الأشبال لمسافة 10 كم وبمشاركة 52 دراجاً وأسفر عن فوز مايد حسن من شباب الأهلي بالمركز الأول ثم عبيد ماجد من نادي الحمرية بالمركز الثاني ومروان سعيد الزعابي من نادي التعاون في المركز الثالث.

براعم

وفي سباق البراعم لمسافة 5 كم والذي شهد مشاركة 44 دراجاً، فاز علي أحمد من نادي الشارقة بالمركز الأول وعمران محمد بالمركز الثاني من نادي الحمرية، ثم عبد الرحمن الجارون من نادي العربي بالمركز الثالث، وفي سباق الإناث لمسافة 20 كم شهد مشاركة أربع لاعبات فقط، وفازت بالسباق الذي امتد إلى 20 كم لبنى الحلواني بالمركز الأول من نادي النصر، ثم شيخه عيسى من النصر أيضاً بالمركز الثاني وجاءت عليا علي في المركز الثالث.

شهد السباقات وتتويج الفائزين عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ونايف جكه الأمين العام المساعد، وأشادوا بالمشاركة الرائعة من الأندية وزيادة عدد الممارسين حيث تخطى عدد المشاركين في السباقات خلال الأسبوع الأول 200 لاعب ولاعبة، وهو ما يؤكد اهتمام الأندية بالمشاركة في سباقات الاتحاد.