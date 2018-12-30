صقور «مرعب» تبحث عن التتويج

المصدر: الظفرة -البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تتواصل منافسات وتحديات مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2019 والتي تدخل يومها الرابع بانطلاق بطولة ليوا للصقور والتي تعد إحدى المنافسات القوية ضمن المهرجان في كل موسم وتحظى بمشاركة كبيرة وحضور في الفئات المخصصة للبطولة.

وتأتي أهم فئات البطولة كي تكون فئة جير شاهين فرخ، فئة جير بيور فرخ، فئة جير قرموشة فرخ، فئة جير تبع فرخ، وفئة النخبة جرناس، وتحظى بطولة الصقور في مرعب باهتمام كبير ومتابعة من أبناء الإمارات بالحضور والمشاركة في هذه البطولة القوية على مستوى المهرجان.

نتائج

ومن المقرر أن تنطلق البطولة اليوم في تمام الثامنة صباحاً وذلك لقطع مسافة 400 متر في أقل زمن ممكن حيث يتم تحديد ترتيب المشاركين بناء على الزمن المستغرق من لحظة الانطلاق وحتى وصول الطائر لنقطة النهاية ويتم احتساب الزمن بواسطة أجهزة حساسة تعمل بالليزر لضمان دقة النتائج ويكون مالك الصقر هو المسؤول عن عملية دعو الصقر ويجلب الملواح الخاص به ويمنع استخدام حمامة في عملية دعو الصقر.

كما تم التأكيد على أن قرار اللجنة نهائي وغير قابل للمعارضة، كما قررت اللجنة أن لا يزيد عدد الصقور التي يشارك بها أي مالك عن ثلاثة صقور في كل فئة حسب الشروط التي تم وضعها من قبل اللجنة.

ووضعت اللجنة المنظمة جوائز المركز الأول في كل فئة لتكون عبارة عن سيارة حيث سيكون مجموع السيارات خمس في كل المراكز، وهو ما سيزيد من متعة التحدي والإثارة، وسيجعل منافسة الصقور جديرة بالمتابعة ما بين جميع المشاركين.

مشاركة

كما شددت اللجنة المنظمة على أهمية أن تكون المشاركة في فئة النخبة جرناس مقتصرة على صقرين كحد أقصى لكل مشارك، حيث أكد عتيق بطي المزروعي رئيس لجنة مسابقة الصقور على أهمية أن يكون هناك عدد معين في فئة النخبة جرناس لكل مالك خاصة وأنها من الفئات المهمة.

كما أكد أيضا على أهمية كل الفئات المشاركة واهتمام النادي واللجنة بحضور ومشاركة أكبر عدد ممكن من الملاك والمشاركين، وقال: نفتخر بأن تكون بطولة ليوا للصقور جزءاً مهماً من مهرجان ليوا الرياضي، ونتطلع إلى يوم رياضي جميل وحافل مع مختلف الصقارين وفئات البطولة.

رسالة

من جهته، وصف عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي منافسات الصيد بالصقور بأنها رسالة مهمة يحرص النادي على تنظيمها دائماً خلال المهرجان لما تحمله من معان أصيلة وترسيخ لإحدى أهم الرياضات الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقال القبيسي: تحتل منافسات الصقور حالياً في الإمارات مكانة كبيرة في نفوس أبنائها، ونحرص على أن تنتقل من جيل إلى آخر بحضورها وبقوة لدى كل الأجيال من خلال المنافسات والبطولات المختلفة للصقور.

وقال القبيسي: عندما نتحدث عن القيمة السياحية لتل مرعب فإننا نتحدث عن معلم سياحي من المعالم المهمة في إمارة أبوظبي مع ما يضمه من فعاليات رياضية مختلفة، ووجود وحضور منافسات الصقور مهم جدا لكي يرى مختلف القادمين أيضا أهمية هذه الرياضة بالنسبة لنا وحضورها القوي لدى أبناء الإمارات.

وأضاف القبيسي: بطولة الصقور أيضا مثيرة جدا لأبناء منطقة الظفرة لما تحمله لهم من تشويق وإثارة ونحن نسعد دوماً عندما نشاهد الأجيال الشابة وصغار السن إلى جانب آبائهم والكبار في محاولات تعلم هذه الرياضة والاندماج فيها لاحقاً، وهنا نعطي فرصة أكبر لسكان الظفرة من أجل المشاركة والحضور في هذه البطولة التي تجد صدى طيباً وحضوراً واسعاً، نتوقع أن يشارك اليوم أكثر من سبعين صقاراً في المنافسة من مختلف مناطق الإمارات.

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تزين تل مرعب في أول أيام المهرجان بحضور محترفي الرياضة، واستمرت المنافسة طيلة يومين لأكثر من 6 ساعات يومياً في أحد أقوى المنافسات الشبابية والمحبوبة في الإمارات لدى أوساط الشباب.