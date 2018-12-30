طائرة شباب الأهلي تواصل نغمة الانتصارات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على مستضيفه الوصل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري الكرة الطائرة للرجال. وواصل شباب الأهلي إلى 12 نقطة، وكذلك نغمة الانتصارات، والتي شهدت الجولة الماضية، فوزه على العين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليؤكد رغبته القوية في الوصول إلى منصات تتويج البطولة في الموسم الحالي.

في حين، حقق بني ياس، حامل اللقب، الفوز على ضيفه حتا بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن الجولة نفسها، ليحصل «السماوي» على نقاط المباراة كاملة، ويسترد لغة الانتصارات، بعد ثلاث هزائم متتالية في الجولات الماضية، ورفع رصيده إلى 6 نقاط. في حين، تم تأجيل مباراة العين والجزيرة التي كانت مقررة، أول من أمس، بموافقة الناديين.