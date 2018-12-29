الشقيقتان ويليامز تخطفان أضواء «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

خطفت الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز الأضواء في بطولة مبادلة العالمية للتنس وذلك خلال المواجهة الاستعراضية التي جمعتهما مساء أول من أمس بملاعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وهي المرة الثانية التي يظهر فيها التنس النسائي على مسرح بطولة مبادلة العالمية للتنس التي انطلقت قبل 11 عاماً، بعد أن تقابلت سيرينا ويليامز مع اللاتفية يلينا اوستابينكو في أول مباراة نسائية في البطولة العام الماضي، إذ أشعلت نجمتا التنس العالمي أجواء الحماس بين جماهير بطولة مبادلة للتنس الذين حرصوا على مشاهدة المباراة بين الشقيقتين رغم كونها مباراة استعراضية وأول لقاء بينهما بعد غياب سنوات طويلة.

وشهد المواجهة الاستعراضية بين الشقيقتين ويليامز نحو 5 آلاف متفرج في الملعب الرئيسي بمجمع أبوظبي الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، وربما هي المرة الأولى التي تمتلئ فيها مدرجات الملعب في اليوم الأول للبطولة.

انتصار فينوس

وتفاعلت جماهير البطولة مع أداء سيرينا ويليامز المصنفة الأولى سابقاً والـ 16 حالياً في لائحة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات وشقيقتها فينوس المصنفة 38 والذي جاء قوياً وتنافسياً رغم الأجواء الودية التي طغت على حديث الشقيقتين خلال وبعد المباراة.

ونجحت فينوس ويليامز الشقيقة الكبرى والحائزة على 7 بطولات غراند سلام في تاريخها التغلب على شقيقتها الصغرى سيرينا صاحبة الـ 23 بطولة من البطولات الأربع الكبرى للتنس في المباراة الاستعراضية بعد اللجوء إلى شوط فاصل عقب التعادل في المباراة بمجموعة واحدة لكل منهما، إذ فازت سيرينا بالمجموعة الأولى 6-4، وفازت فينوس بالمجموعة الثانية 6-3 قبل أن تخطف الأخيرة نتيجة المباراة بالفوز 10-8 في الشوط الفاصل.

موقف طريف

وشهدت المباراة الاستعراضية موقفاً طريفاً بعد أن خسرت سيرينا ويليامز إحدى النقاط أمام شقيقتها الكبرى ولكنها فوجئت بابنتها أولمبيا البالغة من العمر سنة و3 أشهر .

والتي تواجدت في المدرجات برفقة والدها زوج سيرينا تصفق بيديها، مما جعل سيرينا ويليامز تنظر بغرابة وتخبر شقيقتها بأن انتابها فرحة بخسارة أمها للنقطة ولكن ربما لأنها ذهبت لخالتها، لتسيطر الابتسامات على الشقيقتين وتبادلا التعليقات الطريفة مع بعضهما البعض طوال اللقاء الذي دام 90 دقيقة.

بطولة للسيدات

وقالت فينوس ويليامز (38 عاماً) عقب اللقاء إن المباراة جاءت شيقة للغاية أمام جماهير غفيرة، مؤكدة أنها سعت وشقيقتها إلى تقديم المتعة للجماهير التي حرصت على الحضور.

وطالبت بإقامة بطولة للسيدات في مبادلة العالمية للتنس في السنوات المقبلة بدلاً من الاكتفاء بمباراة واحدة استعراضية نسائية، وقالت: آمل لو كان هناك المزيد من المباريات للسيدات أو إقامة بطولة نسائية في مبادلة العالمية للتنس العام المقبل.

لكي أكون صادقة تمنيت لو خضت المزيد من المباريات في البطولة، وأعتقد أنه سيكون من الجيد وجود منافسات للسيدات واللعب ضد أفضل اللاعبات في العالم حيث ستعتبر أفضل بداية للموسم الجديد.

لا تعليق

ومن جهتها أبدت سيرينا ويليامز رضاها عن المستوى الذي قدمته في المباراة أمام شقيقتها فينوس، مؤكدة أنها على استعداد تام لخوض منافسات الموسم الجديد الذي سوف تبدأه ببطولة استراليا المفتوحة في ملبورن يناير المقبل.

ورفضت سيرينا خلال تصريحاتها في المؤتمر الصحفي عقب لقاء فينوس الخوض فيما حدث في نهائي بطولة أميركا المفتوحة سبتمبر الماضي بعد خسارتها أمام اليابانية ناعومي أوساكا، والمشاجرة التي حدثت بينها وبين حكم المباراة الذي وصفته بـ «اللص والكاذب» عقب توقيع عقوبة عليها بسبب مخالفتها للوائح بالتواصل مع مدربها بالإضافة إلى كسر مضربها وإهانة الحكم.

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على صعيد نتائج بطولة مبادلة العالمية للتنس فقد تمكن الكوري الجنوبي هيون تشونج من إحراز المركز الخامس في البطولة بعد تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-3.