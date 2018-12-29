منافسات الدريفت تضيء حلبة مرعب للاستعراض اليوم

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تتواصل قوة وإثارة المنافسات الرياضية المختلفة في مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2019، حيث تدخل المنافسة يومها الثالث عبر منافسات استعراض الدريفت للسيارات على حلبة الاستعراض في تل مرعب اليوم بمنطقة الظفرة، وهي نفس الحلبة التي احتضنت منافسات الاستعراض الحر للسيارات مع انطلاقة المهرجان قبل ثلاثة أيام.

ويبلغ عدد المشاركين في فئة الدريفت أكثر من 50 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم، حيث تعد سباقات «الدرفت كار» من السباقات المعروفة عالمياً والتي تحظى بمشاركة وإقبال كبير، وتأتي هذه النسخة كي تكون الثانية من سباقات الدرفت التي انضمت حديثاً إلى المهرجان في الموسم الماضي، وسجلت نجاحاً كبيراً.

وتنطلق المنافسة اليوم، بالتجارب الحرة للمشاركين ومحترفي هذه الرياضة، ثم الانتقال إلى البداية الرسمية للمنافسة في تمام السادسة مساء وبدء الاستعراض الخاص بالدريفت، وأكد حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي، على أن النجاح الكبير والساحق والذي لقيته منافسات الدريفت في المهرجان الماضي، شجع القائمين على تل مرعب على اعتماد التجربة وبشكل دائم في المهرجانات المقبلة.

وقال: الإقبال الكبير والنجاح الذي حالف النسخة الأولى أعطانا حافزاً كبيراً لأن نعتمد البطولة وبشكل دائم كي تقام من خلال منافسات مرعب، لاحظنا أيضا الإقبال الشبابي الكبير على متابعة هذه الرياضة والحرص على حضور تحدي الدريفت.

وأضاف: بوجود ثلاث أو أربع رياضات استعراضية للسيارات فإن مهرجان ليوا يتجه نحو التكامل التام في هذه الناحية خاصة مع حضور الاستعراض الحر للسيارات، الدريفت، الاستعراض الرملي وأيضا صعود التل لنجد أنها معاً تحقق التكامل والحضور الأنيق لاستعراض السيارات في منافسات التل.