ديوكوفيتش إلى نهائي «مبادلة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تأهل الصربي ديوكوفيتش إلى نهائي بطولة «مبادلة العالمية للتنس»، التي تقام في نسختها الـ11 بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بعد تغلبه على الروسي كارين كاشانوف في نصف النهائي أمس بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.

ويملك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، فرصة معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الإسباني نادال لعدد مرات الفوز باللقب (4 مرات) عندما يواجه في النهائي اليوم ، الجنوب أفريقي أندرسون الذي نجح في إقصاء نادال وفاز عليه بمجموعتين مقابل مجموعة. ولن يلعب نادال مباراة المركز الثالث تجنباً للإرهاق.