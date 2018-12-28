ديوكوفيتش: سعيد بالعودة إلى «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

أعرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول في لائحة لاعبي التنس المحترفين عالمياً، عن سعادته بالعودة مجدداً إلى العاصمة أبوظبي، والمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي انطلقت مساء أمس، بعد غيابه عن البطولة في النسخ الثلاث الماضية.

مؤكداً أنه حقق نجاحات كبيرة في البطولة في العاصمة الإماراتية، بالفوز باللقب 3 مرات خلال مسيرته، ويتطلع إلى بداية موسم 2019 بطريقة قوية، ليستكمل عام 2018، الذي شهد عودته القوية إلى ملاعب التنس.

والعودة إلى احتلال صدارة التصنيف العالمي للتنس، وأنهى ديوكوفيتش عام 2018 في صدارة التصنيف، محرزاً لقبين في بطولات الغراند سلام، بفوزه ببطولة ويمبلدون وأميركا المفتوحة، بعد أن تعافى من جراحة في «الكوع».

عام رائع لديوكوفيتش

وقال ديوكوفيتش في المؤتمر الصحافي بمجمع أبوظبي الدولي للتنس، بمدينة زايد الرياضية، أمس: لقد كان عام 2018 أكثر من رائع، في التغلب على الشدائد التي واجهتها، ومنها الإصابة التي جعلتني أعرف الكثير من الأشياء عن نفسي كلاعب وشخص، فقد كان علي أن أحارب لتغيير الأمور، والعودة إلى قمة التنس مجدداً، وعن مشاركته الحالية في البطولة، أضاف:

بالطبع أتطلع إلى الحصول على اللقب الرابع لي في أبوظبي، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم نادال، فقد حققت نجاحات رائعة في البطولة من قبل، وأتمنى أن تكون بداية مميزة للموسم الجديد، ومن الرائع دائماً الوجود في أجواء إيجابية، مثل التي أجدها في أبوظبي.

نادال جاهز

وبدوره، أعلن الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالمياً، جاهزيته للموسم الجديد من أبوظبي، إذ يستعد لخوض غمار بطولة مبادلة العالمية للتنس في النسخة الحالية، بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في العام الماضي، وقال نادال، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب مبادلة العالمية للتنس (4 مرات): سعيد بالعودة مرة أخرى إلى البطولة، وبوجودي هنا في أبوظبي.

وجاهز للموسم الجديد، بالطبع أنا مضطر لأخذ الحيطة والحذر من الناحية البدنية، بعد الإصابات الكثيرة التي عانيت منها في السنوات الأخيرة، وأبعدتني عن الكثير من البطولات، ولذلك أتطلع إلى موسم قوي في عام 2019، وأن تساعدني بطولة مبادلة على دخول أولى بطولات الغراند سلام في أستراليا المفتوحة بملبورن، في أفضل مستوى من الجاهزية.

استعراض سيرينا

قالت سيرينا ويليامز نجمة التنس العالمي، إنها تأمل أن تساعد في تعزيز رياضة تنس السيدات على مستوى العالم، بمشاركتها في بطولة مبادلة العالمية للتنس في مباراة استعراضية، مع شقيقتها الأكبر فينوس ويليامز، معربة عن سعادته بالعودة للمرة الثانية إلى أبوظبي، والوجود في البطولة للعام الثاني على التوالي، بعد أن كان العام الماضي تاريخياً، بظهور التنس النسائي في البطولة التي انطلقت قبل 11 عاماً.