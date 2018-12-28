ختام الاستعراض الحر في مهرجان تل مرعب اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقام اليوم منافسات الجولة الثانية الختامية من الاستعراض الحر للسيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الرياضي في تل مرعب بمنطقة الظفرة، المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وسيكون الصراع على أشده بين المتنافسين، للفوز بالجوائز الكبرى المخصصة لهذه الفئة، وكانت الجولة الأولى قد أقيمت مساء أمس، بمشاركة وحضور فئتين، من خلال المنافسة، هي فئتا التويوتا والنيسان، وسجلت الكازاخستانية جوليانا كراسمن، نفسها كأول فتاة تشارك في منافسات الاستعراض الحر للسيارات في المنافسات والتحديات أمس.

ووصلت الإثارة ذروتها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الجولة الثانية الختامية مساء اليوم، وبعدها تتم مراسم تتويج وتكريم الفائزين، وتعد منافسات الاستعراض الحر، من أكثر المنافسات التي تلقى رواجاً، وتشهد إقبالاً كبيراً، خاصة من الشباب.

واستطاع القائمون على المهرجان في السنوات الماضية، تقنين هذه الرياضة، ووضعها في قالب احترافي، من خلال القوانين المرسومة والموضوعة من إدارة نادي ليوا، وشدد حمدان المزروعي مدير النادي، على أن اللجنة المنظمة، قد قامت بتوفير كافة عناصر الأمن والسلامة، من أجل إقامة منافسات الاستعراض الحر في الأجواء الملائمة والمناسبة لإقامة هذه السباقات.

وقال: تحمل رياضة الاستعراض الحر بالسيارات، الكثير من التحدي والإثارة والاستمتاع لمن يتابعها، ولكن في الوقت ذاته، فإنها رياضة للمحترفين في هذا المجال، ولا مجال أبداً لوجود الهواة أو المبتدئين، ونحن قد وضعنا آلية تتلاءم واختيار المتسابقين المسجلين في هذه الفئة، ووضعنا شروطاً ومعايير خاصة للسيارة التي يشارك من خلالها المتسابق في الاستعراض الحر.