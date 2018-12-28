«دبي البحري» يرسم خارطة نشاط «عام التسامح»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل، إلى القيادة الرشيدة على الدعم المستمر والاهتمام الكبير بمختلف قطاعات المجتمع .

ومن بينها القطاع الرياضي الأمر الذي أسهم في النجاحات الكبيرة والتي أوصلت أبناء الإمارات إلى منصات التتويج العالمية بكثافة وخاصة في الرياضات البحرية حيث ارتبط اسم الدولة بالعديد من الانجازات الكبيرة في عام زايد، وهنأ مجلس إدارة النادي الأندية والفرق المشاركة في المسابقات البحرية مع قرب ختام «عام زايد».

واستقبال «عام التسامح 2019»، وذلك في الاجتماع الشهري لإدارة النادي أول من أمس برئاسة احمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء حريز المر محمد بن حريز وجمال زعل بن كريشان وإبراهيم سلطان الحداد إلى جانب محمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة مقرراً.

عام التسامح

وأكد أحمد سعيد بن مسحار المهيري أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح يرسخ للمكانة العالمية لدولة الإمارات وتأكيدا لقيم التسامح بما ينعكس إيجاباً على المجتمع بصورة عامة، والقطاع الرياضي بصورة خاصة حيث سيرسم النادي لوحة تسامح من خلال الأنشطة والفعاليات في النصف الثاني من الموسم الرياضي 2018-2019.

ووجه مجلس إدارة النادي، مختلف اللجان والإدارات في النادي بالعمل على إنجاح كافة الأنشطة في النصف الثاني للموسم الرياضي البحري 2018-2019 ليكون عام التسامح امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققها النادي في عام زايد 2018.

اعتماد الأنشطة

ووافق مجلس إدارة النادي على الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي في النصف الثاني للموسم الرياضي 2018-2019.

والتي تبدأ في شهر يناير وتختتم مع ختام فعاليات الموسم نفسه في أبريل المقبل والتي تشمل ما يصل إلى 18 سباقاً وفعالية رياضية تراثية ومجتمعية ستشكل لوحة من لوحات التسامح لأنها تجمع العديد من بلدان العالم وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في منافسات الدراجات المائية والقوارب السريعة وصيد الأسماك وسباقات القوارب والسفن الشراعية المحلية.

وتوجه مجلس إدارة النادي بالتهنئة الحارة إلى أسرة الرياضات البحرية قاطبة بمناسبة انتهاء عام حافل بالنجاحات وآخر جديد ينتظر فيه الجميع المزيد من الانجازات الكبيرة مثلما كان في عام زايد .

والذي شهد إبهاراً لفرق نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومؤسسة الفيكتوري تيم ونجوم الدراجات المائية والزوارق السريعة تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية واللجنة الأولمبية الوطنية.

الخطة التشغيلية

وناقش المجلس الخطة التشغيلية للموسم الرياضي وموافاة مجلس دبي الرياضي الجهة الراعية للنشاط الرياضي بالإمارة بكافة التفاصيل من أجل مراجعتها ومواءمتها مع خطة مجلس دبي الرياضي للموسم الرياضي الحالي، واطلع المجلس على تقرير مشاركة النادي في نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي 2017-2018 والمنافسة على معيار الكفاءة المؤسسية .

حيث وجه مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق كافة المؤشرات في المشاركة المقبلة واستيفاء كل المعايير من اجل تسجيل حضور متميز في هذا المحفل مع الأندية الرياضية المختلفة في الإمارة.

كما استعرض مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية للنادي ومواءمتها مع خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية كما ناقش مجلس الإدارة الخطوات المنجزة من اجل استكمال عقد المقر الجديد مع مراس القابضة الجهة المطورة للميناء السياحي وواجهة دبي هاربور العالمية.

حفل للشركاء

قرر مجلس إدارة النادي وتقديراً للنجاح الكبير الذي تحقق في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمها النادي في النصف الأول من الموسم الحالي 2018-2019 والمواسم السابقة إقامة حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للنادي من الجهات المختلفة في الدوائر الحكومية والمؤسسات.