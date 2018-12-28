نتائج متميزة لسالم عبد الرحمن في مونديال الشطرنج بروسيا

المصدر: روسيا - البيان الرياضي

يواصل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحقيق نتائج متميزة في بطولة العالم الفردية للشطرنج الخاطف والسريع، على كأس الملك سلمان، التي ينظمها حالياً الاتحاد الروسي، بمدينة سانت بطرسبورغ.

ويتنافس اللاعبون فيها على جوائز مليون دولار. وافتتح منافساتها الروسي أركادي رئيس الاتحاد الدولي، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية وأعضاء الاتحاد الدولي للعبة، ونجح لاعبنا سالم، المشارك برعاية طيران الإمارات، في تحقيق 3.5 نقاط بعد الجولة الخامسة.

حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن، وجمع النقاط من فوزين على الروسيين أندرو بيلوزيروف وألكسندر بريدكو، و3 تعادلات، أمام كل من الهندي برسانا فيشنو، والروسي فاديم موسينكو، ومواطنه سيرجو كريجاكان، ويأتي سالم في المركز 19، متساوياً مع 25 لاعباً، ولا يبتعد عن الصدارة إلا بفارق نقطة واحدة، ويتقدم في الترتيب على بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن، المصنف الأول عالمياً، وصاحب أعلى تصنيف دولي 2903 نقاط.

والذي تراجع للمركز 76 في الترتيب العام برصيد 3 نقاط، وأعرب عبد الله عبد الرحمن الحوار عضو مجلس إدارة الاتحاد، إداري البعثة، عن سعادته بالنتائج التي حققها سالم حتى الآن، وقال إن البطولة قوية للغاية، وتضم نجوم العالم والمصنفين الأوائل، ووجّه الشكر إلى طيران الإمارات على رعايتها للاعب، ويأمل أن تستمر هذه الرعاية.