حضور مميز في المنتدى الإقليمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

على صعيد الوجود في المناسبات الأولمبية والمؤتمرات الدولية، شاركت اللجنة في المنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي، والمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي أقيم بمدينة «بشكيك» بقيرغستان في مايو الماضي، وفيه قدمت لمحة تعريفية عن برامج التضامن الأولمبي.

كما شاركت الأكاديمية الأولمبية الوطنية، في مؤتمر «القيم الأولمبية والهندية في سياق عالمي»، بالعاصمة الهندية نيودلهي، وناقش العديد من المحاور الهامة المتعلقة بالحركة الأولمبية، وأسسها ومبادئها النبيلة.

حيث شهد مشاركة أبرز الشخصيات الرياضية ومحترفي التربية البدنية، بالإضافة إلى مشاركة أبرز الباحثين والأكاديميين في مجال العمل الرياضي، وناقش الحضور كذلك، قيم نخبة اللاعبين والمحترفين الرياضيين، وأهمية وجودهم كنموذج يحتذى به في المجتمع، ومحاور التربية والعلوم الرياضية، من خلال استعراض مفهوم الرياضة في الحياة العصرية، والنظام الغذائي للرياضيين، والألعاب البارالمبية في الحياة الحديثة، والعلوم الرياضية والمنشطات، وعلم النفس واللاعبين.