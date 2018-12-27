تنظيم مبادرات رياضية ومجتمعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت اللجنة الأولمبية، العديد من المبادرات الرياضية والمجتمعية خلال عام 2018، منها السباق الترويجي لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، الذي أقيم بدبي بمشاركة 250 طفلاً، ونظم برعاية المجلس الأولمبي الآسيوي، وبلغت مسافته 3 كم، وأشرفت عليه وزارة التربية والتعليم، واتحاد أم الألعاب من الناحية الفنية والإدارية، في أجواء تنظيمية رائعة، سادها روح التحدي والتنافس الشريف بين الأطفال.

حيث تم تكريم أول 30 متسابقاً وصلوا إلى خط النهاية، بشهادات شكر وتقدير، مقدمة من المجلس الأولمبي الآسيوي، وعكس الحدث، المكانة الرائدة التي باتت تتمتع بها الإمارات على المستويات الرياضية كافة، بعد أن أثبتت قدرتها على تنظيم كبرى الاستحقاقات والمناسبات.

حيث جاء اختيارها من المجلس الأولمبي الآسيوي لتنظيم هذا السباق، ليؤكد ما تتمتع به الدولة من مستوى رائد في إقامة التظاهرات الرياضية، لأنه يروج لواحدة من أهم الدورات، وهي دورة الألعاب الآسيوية، التي تشهد مشاركة ما يزيد على 10 آلاف رياضي من 45 دولة آسيوية، من مختلف أنحاء القارة، وهي خطوة تعريفية هامة لأبنائنا وبناتنا الطلاب المشاركين في الحدث.