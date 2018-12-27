أول ميدالية تاريخية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

مع اقتراب انتهاء عام 2018، وما شهده من أحداث رياضية هامة على مختلف الصعد، وفي ظل اهتمام ودعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة للقطاع الرياضي.

وبذلها الغالي والنفيس، من أجل أبناء الوطن الرياضيين في المحافل والاستحقاقات كافة، تستعرض اللجنة الأولمبية الوطنية الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال العام الجاري، سواء من منافسات رياضية، نجح فيها رياضيونا في اعتلاء منصات التتويج، ورفع راية الوطن عالية شامخة أمام الجميع، أو من خلال تنظيم الأحداث والمؤتمرات العلمية.

والمشاركة في الندوات والمناسبات الرياضية على الصعيد الخارجي.

إنجاز تاريخي

وشهدت مشاركات اللجنة الأولمبية الوطنية في عام 2018، إنجازاً تاريخياً، سطره الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بحصوله على أول ميدالية أولمبية باسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، حين اقتنص الميدالية الفضية في مسابقة قفز الحواجز بالدورة الأولمبية الثالثة للشباب، التي أقيمت من 6-18 أكتوبر الماضي في بوينس آيريس عاصمة الأرجنتين، بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول.

واستحق الفارس المرزوقي، الإنجاز الأول من نوعه للدولة، لا سيما أن الوطن يستحق دائماً الأفضل، ويتطلب العمل على تعزيز مكانته الرياضية بصورة مستمرة، من خلال حصد الألقاب والميداليات الملونة، وتحقيق أفضل النتائج التي تلبي طموحات قيادتنا الغالية التي تقف وراء كافة النجاحات.

«آسياد» جاكرتا

وكان هناك حدث آخر رياضي كبير، وهو دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، التي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بوجود 10000 رياضي من 45 دولة، وحصدت الإمارات 14 ميدالية، أغلبها من نصيب نجوم ونجمات الجوجيتسو، الذين تألقوا وجمعوا 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين عن طريق حمد نواد، وفيصل الكتبي، و5 فضيات عن طريق مهرة الهنائي، وطالب الكربي.

وخالد إسكندر البلوشي، وعمر الفضلي، وخلفان بالهول، فيما حصد كل من سعيد المزروعي، ومحمد القبيسي ميداليتين برونزيتين، ونجح علي اللنجاوي لاعب منتخبنا للدراجات المائية في التتويج بميداليتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية، في حين فاز الرامي سيف بن فطيس بالميدالية البرونزية في رماية «الاسكيت».

وحصد لاعب منتخب الإمارات للجودو، إيفان رومانكو على الميدالية البرونزية بوزن 73 كغ، بالإضافة إلى فوز منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بالميدالية البرونزية، وتعد مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في آسياد جاكرتا 2018، هي الأكبر والأكثر حصاداً للميداليات، مقارنة بالمشاركات السابقة، وذلك برصيد 14 ميدالية ملونة، ومشاركة 21 اتحاداً رياضياً مثلوا الدولة في هذا التجمع الآسيوي الكبير.

فعاليات اليوم الوطني

وانطلق اليوم الرياضي الوطني بنسخته الثالثة، التي حملت العديد من المفاهيم والرسائل النبيلة، إذ بلغ عدد الفعاليات 400 فعالية، أقيمت في 175 موقعاً، بمشاركة كافة الهيئات والمؤسسات والجهات والقطاعات والدوائر المحلية والحكومية والاتحادية والقطاع الخاص.

وحملت النسخة الثالثة من الحدث، طابعاً إنسانياً فريداً ذا صبغة وطنية، حيث تم الترويج لحدثين ساميين من حيث الأهداف والمفاهيم، وهما دورتا الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018، التي أقيمت للرياضيين من أصحاب الهمم.

بالإضافة إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، حيث تقام كلاهما تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهدفان إلى إشراك تلك الفئة بصورة ملموسة في الأنشطة المجتمعية.

تكريم الشركاء

كرمت اللجنة الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي، شركاءها الاستراتيجيين في النسخة الثالثة لمبادرة اليوم الرياضي، التي شهدت مشاركة كبيرة من كافة الفئات على مستوى الدولة، باعتبارهم شركاء النجاح في كل أنشطة وبرامج اللجنة الأولمبية، لما بذلوه من جهود كبيرة ودور بارز لعبه أعضاء فريق العمل في الحدث المجتمعي.

الذي أصبح مناسبة وطنية، تجتمع فيها أسمى معاني المحبة والمودة والسلام، ما عزز مفهوم الهوية الوطنية والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع، سواء من المواطنين أو المقيمين.

توقيع اتفاقيات تعاون

وقّعت اللجنة الأولمبية، اتفاقيات تعاون أخرى مع شركة «انفينيتي سبورتس» للإدارة الرياضية، و«فيت جروب»، وذلك لتبادل الخبرات والمشاركة الفعالة في الاستحقاقات والفعاليات والمبادرات الرياضية والعلمية التي تنظمها الأطراف كافة، من أجل تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك، بما يعود بالفائدة المرجوة على الجميع.

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