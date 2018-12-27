الاستعراض الحر يدشّن مهرجان ليوا الرياضي

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم منافسات وتحدي مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب.

والتي تستمر حتى 4 يناير المقبل، بتنظيم من نادي ليوا الرياضي، وتنطلق الجولة التأهلية من الاستعراض الحر للسيارات في حلبة الاستعراض الخاصة في تل مرعب، المنافسات وسط توقعات بوصول عدد الحضور والجمهور في اليوم الأول إلى أكثر من ثلاثين ألف متفرج، لمتابعة الاستعراضات المثيرة في فئتي «T وn».

حيث ترمزان إلى سيارات التويوتا والنيسان، ويبلغ عدد المشاركين في كلتا الفئتين أكثر من 50 سيارة ومحترف في هذه الرياضة، على أن يتأهل أصحاب الاستعراض الأفضل إلى المرحلة الثانية والختامية غداً، وقد أنهى نادي ليوا الرياضي وبنجاح أعمال الإنشاء لمنصة جديدة بجانب حلبة الاستعراض المصممة بمواصفات عالمية.

حيث ستتيح هذه المنصة الفرصة للجماهير لمتابعة أفضل لتفاصيل الاستعراض والتحدي القوي بين المشاركين.

الأمن والسلامة

وأكد عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن منافسات وتحديات تل مرعب المختلفة لم تسجل أية حوادث في المواسم الأخيرة من المهرجان خلال كل السباقات التي نظمها النادي، وهذا دليل مهم على ارتفاع نسبة الأمان والسلامة.

والاعتبارات المهمة التي يضعها النادي من أجل الارتقاء بمفاهيم الأمن والسلامة لدى كل المشاركين والمتسابقين، وأضاف القبيسي: اختفاء الحوادث أيضاً دليل على التمكن والقدرة الكبيرة لدى مختلف اللجان في التعامل مع السباقات والوصول بها للمستويات الأعلى من الأمان.

لجنة فنية

وأكد حمدان المزروعي المشرف على التحكيم، وجود لجنة فنية تقوم بالإشراف على فحص السيارات وتجهيزاتها قبل بدء المنافسة.

وقال: تمتلك هذه اللجنة صلاحية حرمان أي سيارة من المشاركة في حال عدم استيفاء الشروط، وهي من يجيز أيضاً دخول المتسابقين والمشاركة، وقد يكون العامل الأهم بالنسبة لنا هو الأمن والسلامة بحيث تتوافر هذه العناصر في كافة المركبات التي ستدخل منافسة الاستعراض، كما أن من أهم الشروط أن يكون المشاركون فوق سن الثمانية عشرة، ومن الحاصلين أيضاً على رخصة القيادة.

حلبة الاستعراض

وتدخل حلبة الاستعراض في تل مرعب عامها الخامس على التوالي، حيث تم إنشاؤها وتأسيسها في 2014، وشهدت انطلاق أولى المنافسات من خلالها في سبتمبر من العام ذاته.

وجاء تأسيس هذه الحلبة لكي يوفر بيئة سليمة وقانونية للمتسابقين من أجل إشباع هواية الاستعراض الحر لديهم وتقنينها في الشكل العصري والمناسب والسليم أيضاً من أجل إبعادهم عن ممارسة هذه الهواية بشكل غير قانوني في الطرقات والمدن.

التطبيق الذكي

ووفر نادي ليوا الرياضي، تطبيقاً ذكياً في مختلف متاجر الهواتف الذكية المختلفة، حيث يقوم التطبيق بتوفير الاشتراك في السباقات ومعرفة النتائج أولاً بأول.

كما يستطيع المخيمون حجز كافة المخيمات من خلال التطبيق، وأيضاً حجز المساحات التجارية بالإضافة إلى الاطلاع على جدول الفعاليات ومعرفة آخر أخبار النادي والجديد في منطقة تل مرعب، ويقوم فريق متكامل بتغذية التطبيق بالمعلومات والتفاصيل بشكل دائم ومتواصل.

كتيب

أطلقت اللجنة المنظمة للمهرجان كتيباً اشتمل شرحاً وافياً لكافة الفعاليات الرياضية والأحداث التي سيتم تنظيمها على مدار أيام المهرجان، كما أرفقت اللجنة في نفس الكتيب خارطة للمنطقة من أجل توضيح أماكن التخييم والأماكن المحظورة على العموم، بالإضافة إلى توضيح أماكن الفعاليات المصاحبة.