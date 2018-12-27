دولية العين لقفز الحواجز تنطلق اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، يستضيف النادي اليوم، بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، الشريك الحكومي الداعم لكافة الأحداث الرياضية.

وشركة لونجين الراعي الماسي، أواسيس ليفينغ الراعي الإعلامي، ومستشفى إن إم سي التخصصي، ومستشفى يونيفرسال، وتجرى فعاليات البطولة من فئة الثلاث نجوم على الميدان الرملي، وتستمر لثلاثة أيام، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية.

ويترأس البطولة، محمد راشد الناصري مدير عام النادي، وتتزامن مع بطولة العين، بطولة دولية أخرى من فئة النجمة الواحدة، لمشاركة المزيد من الفرسان، بخيول في طور التدريب والإعداد، وبطولة العين، هي أولى البطولات الدولية بالإمارات، التي تتضمن إحدى جولات النسخة الخامسة عشر للدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز.

وتستضيف أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، أربع جولات منها، وستقام على التوالي في كل من مدينة العين وأبوظبي ودبي والشارقة، وسيتم في ختامها الإعلان عن أسماء ثلاثة فرسان متأهلين لتمثيل دول المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز 2019.

وتشتمل البطولة من فئة الثلاث نجوم على 6أشواط، ويتراوح ارتفاع حواجزها من 130 - 160 سم، في شوط الجائزة الكبرى من جولتين، وجوائزها 790 ألف درهم، منها 300 ألف درهم لشوط الجائزة الكبرى، وتقام البطولة من فئة النجمة الواحدة، خلال الفترة الصباحية، من 6 أشواط أيضاً، وارتفاع حواجزها من 120 - 140 سم، وجوائزها 120 ألف درهم.