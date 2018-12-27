الإمارات تستضيف «مواي تاي» آسيا 2019

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وافق الاتحاد الآسيوي لرياضة المواي تاي، على استضافة دولة الإمارات، بطولة آسيا للمواي تاي لعام 2019 لأول مرة، ثقة بقدرة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ برئاسة عبدالله سعيد النيادي، على توفير كل متطلبات النجاح للبطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 40 دولة.

وجاءت الموافقة الآسيوية بالإجماع ثقة بقدرات الدولة، بالرغم من حداثة مجلس إدارة الاتحاد الحالي، الذي أشهر في مايو عام 2017، ما يمثل إنجازاً إدارياً لاتحاد اللعبة مقارنة بفترة تشكيله، وما حققه الاتحاد خلال الفترة الماضية من إنجازات فنية وتنظيمية، أسهمت في موافقة أسرة الاتحاد الآسيوي بالإجماع.

تهنئة وشكر

وتوجه عبدالله سعيد النيادي، بالتهنئة والشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بهذا الإنجاز الإداري، مثنياً على جهود الهيئة العامة للرياضة بنجاح استضافة البطولة الآسيوية في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي.

وذلك في نوفمبر المقبل، التي تأتي مع إطلالة احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ 48.

واصفاً الاستضافة بالنقلة النوعية للعبة في دولة الإمارات والقارة الصفراء لقوتها ومكانتها العالمية، بعد أن سخرت القيادة العليا البنية التحتية الرياضية والسياحية والمجتمعية، التي من شأنها أن تشكل قوة جذب للملفات الإماراتية الرياضية خاصة في مثل هذه المناسبات، بجانب توفر نعمة الأمن والأمان التي عرفت به إمارات المحبة والسلام والتسامح.

ملف قوي

وأضاف النيادي: مجلس إدارة الاتحاد، قدم إلى الاتحاد القاري بهذا الخصوص، ودخلنا به المنافسة لنيل شرف تنظيم بطولة المواي تاي لأمم آسيا 2019، وقد كان لنا ما أردناه، بعد أن بهر الملف جميع أعضاء الاتحاد الآسيوي، خاصة الذين لم تتح لهم الفرصة لزيارة الإمارات من قبل.

وقد ضم الملف الكثير المثير من متطلبات الاستضافة، ما أسعد لجنة الإشراف على البطولة الأكبر والأقوى في القارة الصفراء، وتابع النيادي: الاتحاد الآسيوي يعتبر تلك البطولة، الأهم والأغلى والأقوى، ويسعى من خلالها لضمان أفضل تنظيم ممكن.

لذلك كان اختيار دولة الإمارات بعد منافسة مع دول عدة، ليأتي الفوز، وترجيح كفة الملف الإماراتي، باعتبار الإمارات قبلة سياحية متقدمة لوفرة الفنادق العالمية والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمناخ الاستثماري الجاذب، يضاف إليها وفرة الصالات الرياضية الجاهزة التي يمكن أن تستوعب الآلاف من عشاق اللعبة.

قبول التحدي

وأكد النيادي أن قبول الإمارات للتحدي الآسيوي، بتنظيم بطولة نموذجية ستتحدث عنها منتخبات القارة طويلاً، للثقة بقدرات شباب الإمارات، الذين رفعوا راية التحدي لإخراج بطولة تتحدث عنها القارة، بعد أن بدأت لجان المتابعة الخطوات التحضيرية للحدث الآسيوي في الزمان والمكان المحددين، في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، التي تستضيف الحدث العام المقبل.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة تشكيل اللجان المختلفة، وفتح الباب أمام المتطوعين بما يسمح بتوفير كل متطلبات النجاح للحدث الآسيوي الذي من المتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة من الاتحادات الأعضاء.

بطولة استثنائية

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي كريم ماسيموف على هامش بطولة آسيا للمواي تاي، التي أقيمت مؤخراً في ماكاو.

بأنه على ثقة بأن اتحاد الإمارات للمواي تاي برئاسة عبدالله سعيد النيادي سيقدم بطولة استثنائية، بعد أن تضمن الملف الإماراتي الكثير من الأمور الهامة في مثل هذه المناسبات الرياضية الجماهيرية، ما يعكس قوة الملف الإماراتي، التي لم تتوفر في الملفات الأخرى على الرغم من وفرة القدرات التنظيمية المتميزة في معظم الدول التي تقدمت بطلب الاستضافة.

تهنئة

وهنأ الخبير العربي حسن السوداني رئيس لجنة الحكام العرب واتحاد غرب آسيا والاتحاد العراقي، دولة الإمارات باستضافة بطولة أمم آسيا للمواي تاي 2019، مؤكداً ثقتهم بقدرة دولة الإمارات في تقديم بطولة مثالية نموذجية، لما تتمتع به دولة الإمارات من منشآت وبني تحتية رياضية قادرة على نجاح تنظيم البطولة الآسيوية.