«أبوظبي الرياضي» يطلق الدليل الاستراتيجي الموحد للمؤسسات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي دليل التخطيط الاستراتيجي الموحد للأندية والمؤسسات الرياضية، وذلك في ورشة عمل نظمها المجلس بمقره أمس، ضمن محاوره التطويرية لقطاع الرياضة في إمارة أبوظبي، وحضر الورشة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وممثلو أندية أبوظبي.

ورحب العواني بالحضور وأكد خلال كلمته الترحيبية على أن إطلاق الدليل جاء متوافقاً مع الإطار العام لمنظومة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي لمجلس أبوظبي الرياضي، تماشياً مع خطة ورؤية إمارة أبوظبي، وقال: يتوجب على الأندية مراعاة تنفيذ محتويات هذا الدليل، من خلال وحدات التخطيط الاستراتيجي في الأندية بشكل خاص، وارتباطها بالخطط الاستراتيجية للمجلس.

ومن جانبها، أكدت حمدة المنصوري رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي خلال تقديمها العرض التفصيلي لممثلي الأندية أن إطلاق الدليل، جاء ليكمل محاور التطور والارتقاء بمنظومة ومسيرة العمل الرياضي لإمارة أبوظبي التي يقودها مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وانطلاقاً من نهج المجلس ودوره الرائد في تحقيق التنمية الرياضية.

وأشارت المنصوري أن الدليل الاستراتيجي يطلق للمرة الأولى من نوعها، ويشمل توحيد سياسات واستراتيجيات جميع الأندية والمؤسسات وربط أهدافها مع أهداف مجلس أبوظبي الرياضي المعتمدة في خطة إمارة أبوظبي 2016-2020، لتحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات لرياضة أبوظبي والمحافظة على النجاحات المهمة التي تسجلها كافة المؤسسات تحت مظلة المجلس.

وقالت المنصوري: إن دليل التخطيط الاستراتيجي الموحد يمثل محطة مهمة وانعطافه جديدة في مسار رفع سقف الإنجازات الرياضية بما يصب ويخدم مصلحة رياضة الإمارات، إذ يرتكز الدليل على إطار استراتيجي وسياق عمل يعتمد على أهمية التخطيط، التنفيذ، التقييم والمراجعة والتطوير والابتكار، بما يحقق انسيابية كبيرة في زيادة المخرجات الإيجابية لكافة مشاريع الأندية والمؤسسات المرتبطة ببرامج وخطط المجلس.

وأضافت المنصوري: المجلس يولي اهتماماً كبيراً لتقديم الخطط الداعمة والبرامج المتقدمة التي تسهم بتحقيق استدامة المنجزات الرياضية، ويشكل دليل التخطيط الاستراتيجي الموحد أهم البرامج التطويرية التي جاءت بعد خمس مراحل، والبداية كانت بعرض خطة المجلس وإمارة أبوظبي على الأندية، وتلتها زيارة الأندية والمؤسسات لتقييم الوضع الاستراتيجي لها.