هيئة الأنظمة والخدمات الذكية تدعم «الأولمبياد الخاص 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية اتفاقية تعاون مع اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص 2019.

وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لدعم الحدث الرياضي الإنساني الأكبر في العالم «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019»، الذي سيقام في شهر مارس من العام المقبل في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية.

وخلفان المزروعي مدير عام «اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019»، التي تضمنت محاور التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى آلية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الشركات العالمية المتخصصة، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ستدعم الهيئة الحدث في مجال الخدمات الرقمية الحيوية مثل خدمات المساعدة الافتراضية، وتحديد المواقع الجغرافية.

وإدارة علاقات المتعاملين الذي سيقدمه مركز الاتصال الحكومي لإمارة أبوظبي التابع للهيئة، هذا بالإضافة إلى تصميم حلول وتطبيقها في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات وتطبيقات الهاتف المحمول وتقنيات أخرى متخصصة لإدارة علاقات وخدمات اللاعبين، ومتابعة أوضاعهم والحالات الطارئة، هذا بالإضافة إلى تقنيات التغطية المتقدمة ودعم إدارة الحشود.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: تزامن استضافة إمارة أبوظبي «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019» مع «عام التسامح»، يؤكد الدور العالمي الذي تمثله أبوظبي كمدينة للتعايش والتلاقي الحضاري، كونه قيمة أساسية في بناء المجتمعات، واستقرار الدول وسعادة الشعوب.

ومن أهم مؤشرات رقي الدول وتحضرها، ويتماشى مع رؤية أبوظبي التي تدعم دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتابعت:

نحن فخورون كوننا جزءاً من هذا الحدث التاريخي، ومن جانبنا تلتزم الهيئة بتسخير كافة إمكاناتها وجهودها لتقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية، بهدف إثراء تجربة هذا الحدث الرياضي الإنساني الضخم، استناداً على ما تتمتع به إمارة أبوظبي من بنية تحتية رقمية مميزة، وكفاءات وطنية رائدة في مجال نظم المعلومات، فضلاً عن شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للرياضة.