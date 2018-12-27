نجاح كبير لأنشطة أكاديمية «أم الإمارات» في 2018

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن قائمة إنجازاتها المتميزة التي حققتها خلال «عام زايد»، منذ شهر يناير 2018.

حيث واصلت الأكاديمية السعي لتحقيق رسالتها المتمثلة بتحسين واقع الرياضة النسائية في دولة الإمارات عبر استضافة مجموعةٍ من الفعاليات والأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء أبوظبي.

وتشمل قائمة أبرز إنجازات الأكاديمية لهذا العام افتتاح «نادي أبوظبي للسيدات» عالمي المستوى، الذي يضم مسبحاً داخلياً نصف أولمبي، ومسبحاً تدريبياً، وصالة رياضية، وملاعب السكواش وتنس، ونادياً صحياً للنساء، بالإضافة إلى مركز للتجميل ومركز للفنون. كما يشتمل النادي على مكتبة ومنطقة رياضية مخصصة للأطفال.

كما احتفت الأكاديمية على مدار العام بمختلف المناسبات والفعاليات الوطنية منها «يوم المرأة الإماراتية» عبر عقد سلسلة من الجلسات الحوارية وممارسة أنشطة اللياقة البدنية، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل لتعليم فنون الطبخ الصحي. كما نظّمت الأكاديمية فعالية رياضية تحتفي باليوم الوطني.

وكان عشاق الفروسية على موعد مع انطلاقة النسخة الخامسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في شهر مارس 2018، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «اتحاد الفروسية» وإسطبلات الشراع، وشارك في البطولة التي أقيمت على مدى 3 أيام 147 فارساً وفارسة من 29 دولة، كما أتيحت الفرصة أمام العائلات والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة ضمن المنطقة المخصصة للأنشطة الترفيهية، بعيداً عن الفعاليات المتعلقة برياضة الفروسية.