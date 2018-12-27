115 ألف درهم جوائـز كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: عجمان - عدنان الغربي

رفع اتحاد الشطرنج مجموع الجوائز المالية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى 115 ألف درهم، وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقة التي تقام نسختها الجديدة بين 2 و9 يناير المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي وبمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة في 4 فئات، الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الإمارات للشطرنج أمس بقاعة مركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، وتحدث فيه الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحسين الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان.

وسعود الجسمي رئيس قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان، وبحضور سعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الشطرنج وجامعة عجمان.

تغيير الموعد

وكشف رئيس الاتحاد عن تغيير موعد البطولة من ديسمبر إلى يناير بسبب ضغط الروزنامة ولتمكين اللاعبات من التقاط الأنفاس بعد سلسلة من المشاركات الماراثونية في أولمبياد الشطرنج في تونس ثم البطولة العربية بالإمارات وبطولة سيدات الشارقة للشطرنج، إضافة إلى منح فرصة للاعبنا سالم عبد الرحمن للالتحاق بالبطولة بعد نهاية مشاركته في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وعبر المعيني عن رضاه لما تحقق في عام 2018 من إنجازات، وقال نحن راضون لما تحقق من نتائج على المستويات المحلية وفي المسابقات الخارجية كافة، والمكاسب الفنية التي خرج بها لاعبو الإمارات خصوصا على صعيد تحسين تصنيفهم الدولي.

وأضاف: الإنجازات التي حققها لاعبو الشطرنج تعزز حظوظهم إلى أن يحصلوا على فرصة للانضمام لصندوق دعم الموهوبين للهيئة العامة للرياضة لأن لدينا مجموعة من اللاعبين الواعدين الذين يستحقون الاهتمام والرعاية.

شكر وتقدير

ووجه حسين الشامسي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على هذه الرعاية التي تأتي في مناسبة غالية علينا وهي «عام زايد» ونحن نستعد لاستقبال عام جديد أطلقت عليه القيادة الرشيدة عام التسامح، لنؤكد أمام العالم أن الإمارات وطن التسامح والسلام وهي رسالة إلى العالم تحمل الكثير من القيم.

كما توجه بالشكر إلى إدارة جامعة عجمان للعلوم التكنولوجيا التي قدمت الكثير من الجهد وفتحت قنوات اتصال معنا بمجرد أن طلبنا إقامة البطولة في مقر الجامعة وبالتحديد في قاعة الشيخ زايد ونتطلع لمزيد من التعاون المستمر بين الاتحاد والجامعة في أنشطة أخرى مقبلة، كما وجه الشامسي الشكر إلى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة في عجمان على تكفله بقيمة جوائز البطولة القيمة.

الجامعة ترحب

ومن جهته قال الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان: نرحب باستضافة البطولة الغالية، في جامعة عجمان، هذا الصرح العلمي الرائد، الذي تمكّن من وضع بَصْمته محليا وإقليميا وعالميا.

والتوجّه الاستراتيجي للجامعة يرتكز على مواطن قوّتها، ورؤيتها المستقبلية تتجلى في إيجاد مكان يليق بها على خارطة مؤسسات التعليم العالي العالمية، وخلال سعيها لتحقيق ذلك، حرصت الجامعة على بناء علاقات مستدامة قائمة على تبادل النفع المشترك مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

رعاية

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان بأنها الراعي الرسمي لبطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج، وأعرب صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية، عن سعادته برعاية الدائرة للحدث.

وقال مثل هذه الفعاليات تسهم في تطوير الحركة السياحية في الإمارة، وأضاف: تشكل هذه البطولة استحقاقاً يعزز الأحداث والأنشطة على مستوى الإمارة، وتندرج بالوقت ذاته في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة في التواصل مع القطاعات الحكومية وفئات المجتمع كافة.