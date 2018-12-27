«جوجيتسو الشارقة» يستعد للتحديات المحلية والعالمية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد المهندس سليمان عبدالرحمن عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن التحديات الرياضية تحتم على أبناء نادي الشارقة الرياضي أن يكونوا في صدارة المشهد .

وفي المراكز الأولى. جاء ذلك، خلال حضوره التدريبات المكثفة لـ 212 لاعباً للجوجيستو من مختلف الأعمار السنية من البراعم وحتى الرجال في صالة نادي الشارقة الرياضي، وذلك في إطار الاستعداد والتحضير للتحديات المحلية والعالمية، وتطلع لاعبو الجوجيستو إلى تحقيق مراكز متقدمة في مشاركاتهم المقبلة.

يأتي ذلك في إطار التحضير حالياً لمشاركة فئات الناشئين والشباب والرجال في بطولة غراند سلام، والتي ستقام في العاصمة أبوظبي من العاشر وحتى الثاني عشر من يناير المقبل، تحت إشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو التي تعد إحدى المحطات المهمة للتأهل الدولي والوصول منها إلى لندن، كما سيشارك البراعم والناشئون فيما هم دون سن 18 عاماً في بطولة التحدي بإشراف الاتحاد.

والتي ستقام في السابع وحتى التاسع من شهر فبراير المقبل.

تدريبات

وتقام التدريبات في الفترتين الصباحية والمسائية، وتم تخصيص الفترة الأولى من تدريبات المعسكر وهي الصباحية لتمارين اللياقة البدنية كالجري والقفز والتمارين الخارجية.

وذلك بهدف تحسين المستويات البدنية للاعبين، أما الفترة الثانية المسائية فيتم تخصيصها لتقنيات الجوجيتسو. حيث يتم التركيز على تعليم اللاعبين أهم التقنيات التي من المؤكد أن تسهم في إحرازهم النقاط بشكل سلس، إضافة إلى إطلاعهم على الحركات الفنية الحديثة في الجوجيتسو.