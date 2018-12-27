بلقيس الهاشمي تطمح لتأسيس «أكاديمية جوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تألقت اللاعبة بلقيس عبدالكريم الهاشمي، ذات الأربعة عشر ربيعاً، في رياضة الجوجيتسو، بعد رفعها اسم دولة الإمارات عالياً على منصات التتويج الدولية إثر الفوز بذهبية وزن 40 كيلوجراماً في بطولة كأس العالم للأشبال التي أقيمت العام الماضي في مونتينيغرو، لتضع قدميها على طريق النجومية في مسيرة احتراف الجوجيتسو.

وقالت بلقيس الهاشمي في أعقاب ترشحها للفوز بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إنها تطمح لإنشاء أكاديمية خاصة بالجوجيتسو تحمل اسمها، وتضم العديد من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو وبخاصة من فئة الفتيات، على أن يكون الكادر التدريبي بالكامل من مواطني دولة الإمارات، في خطوة اعتبرتها تأكيداً على المستوى المتقدم الذي يتمتع به لاعبو الدولة في هذه الرياضة المتميزة.

وتأهلت بلقيس للجائزة إلى جانب 6 لاعبين ولاعبات ناشئين ضمن الفئة التقديرية لنيل الجائزة، وسيتم حسم الترتيب النهائي عبر التصويت لغاية 31 ديسمبر، على أن يعقد الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين يوم 9 يناير.

وأشار اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى أن مساندة بلقيس، ومنحها التصويت سيتيح لها فرصة اعتلاء منصة التكريم وتكليل جهودها الحثيثة ومثابرتها نحو تقديم أفضل إمكاناتها، لتغدو مثالاً يحتذى به للفتاة الإماراتية ومصدر فخر لعائلتها ومجتمعها.

من جانبها، قالت المدربة البرازيلية مارينا ريبيرو، التي حظيت بفرصة تدريب ومتابعة مهارة بلقيس خلال السنوات الماضية، إن اللاعبة الموهوبة بدأت لعب رياضة الجوجيتسو عندما كان عمرها عشر سنوات في مدرسة المنتهى، متأثرة بشقيقها الذي يحمل الحزام الأزرق، حيث ألهمها وشجعها على لعب رياضة الجوجيتسو.

وأضافت ريبيرو: «بدأت بلقيس بالتعلق برياضة الجوجيتسو والتمرن أكثر فأكثر لتشارك في المباريات وتبدأ مسيرتها بالفوز بالميداليات الملونة على مستوى البطولات المحلية، فبلقيس تتمتع بروح قتالية عالية ونضوج مبكر رغم صغر سنها، إذ إنها تحرص على اتباع التعليمات والتوجيهات، والتفاني في السعي وراء أهدافها».