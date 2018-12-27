انطلاق النسخة الـ11 من «مبادلة العالمية للتنس» اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تتجه أنظار عشاق التنس الأرضي إلى العاصمة أبوظبي مع انطلاق بطولة مبادلة العالمية للتنس في نسختها الـ11 التي تقام على مدار ثلاثة أيام بملاعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 6 من نخبة لاعبي التنس على مستوى العالم.

ويبلغ إجمالي جوائزها 250 ألف دولار أميركي. وتشهد البطولة هذا العام عودة نجمي التنس المخضرمين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال، إذ غاب دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً عن البطولة في النسخ الثلاث الأخيرة وخاصة في النسخة الماضية التي كان مقرراً مشاركته فيها إلا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة بسبب الإصابة، إذ يسعى دجوكوفيتش والذي يعد أبرز المرشحين للبطولة للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

بينما يعود نجم التنس الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالمياً وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (4 مرات) للمشاركة بعد غيابه عن النسخة الأخيرة وهي المرة الأولى التي غاب فيها نادال عن البطولة بعد مشاركته فيها لـ8 سنوات على التوالي، حيث استطاع نادال أن ينهي العام الحالي في المركز الثاني على لائحة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وينضم إلى دجوكوفيتش ونادال، الجنوب أفريقي كيفين أندرسون المصنف السادس عالمياً وحامل لقب نسخة 2017، إذ تعد المشاركة الحالية هي الثالثة له في البطولة في تاريخه، بالإضافة إلى النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثامن في مشاركته الثانية، بينما يظهر على مسرح البطولة لأول مرة الروسي كارين خاشانوف المصنف الـ11 والكوري الجنوبي هيون تشونج المصنف 25.

افتتاح

وتفتتح مباريات البطولة في الساعة الرابعة مساء اليوم بمباراة تجمع بين الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الكوري هيون تشونج، بينما تقام المباراة الثانية في السادسة مساء بين دومينيك ثيم وكارين خاشانوف.

ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى لملاقاة الإسباني رافائيل نادال غداً الجمعة في الدور نصف النهائي من البطولة، فيما ينتظر نوفاك دجوكوفيتش الفائز من مباراة دومينيك ثيم وكارين خاشانوف.

وستشهد البطولة وللعام الثاني على التوالي ظهور نجمة التنس الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز على مسرح التنس في أبوظبي بخوض مباراة استعراضية أمام شقيقتها فينوس ويليامز، وهي المرة الثانية التي تسجل فيها البطولة حضوراً في منافسات السيدات، حيث شهدت النسخة الماضية مواجهة استعراضية جمعت بين سيرينا ويليامز واللاتفية يلينا اوستابينكو.

وتحاول سيرينا ويليامز مع بداية الموسم الجديد استعادة عرش التنس، إذ تحتل حالياً المرتبة الـ16 على لائحة تصنيف لاعبات التنس المحترفات، وهو ما يمنح بطولة مبادلة زخماً جماهيرياً كبيراً في ظل الشعبية التي تتمتع بها ويليامز وشقيقتها، بالإضافة إلى النجوم المخضرمين في منافسات الرجال.

من جهته، أكد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون تطلعه للحفاظ على اللقب في مشاركته الثالثة في البطولة، وقال في تصريحاته خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد أمس:

«مشاركتي في بطولة مبادلة العالمية للتنس في العام الماضي جاءت أكثر من رائعة واستطعت خلالها إحراز اللقب للمرة الأولى الذي أطمح للحفاظ عليه في النسخة الحالية رغم وجود أكثر من لاعب ينافسون بقوة على اللقب مثل دجوكوفيتش ونادال، ولطالما كانت البطولة أفضل إعداد للموسم الجديد خصوصاً وأن البطولة تشهد مشاركة أفضل اللاعبين على مستوى العالم والمصنفين الأوائل في لائحة الترتيب العالمي».

فرصة

وأضاف: بطولة مبادلة فرصة عظيمة لبدء الموسم الجديد بقوة من خلال خوض مباريات قوية وهو ما يجعل البطولة في غاية الأهمية بالنسبة لي كلاعب، قضيت خلال الفترة الأخيرة إجازة قصيرة مع عائلتي قبل العودة للتدريبات من جديد.

حيث كان الأهم استعادة لياقتي من أجل المشاركة في البطولة، وأطمح إلى تقديم أداء قوي ومواصلة النجاحات التي حققتها خلال عام 2018 وساهمت في تقدمي في الترتيب العالمي إلى المركز السادس.

سعادة

أبدى النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثامن سعادته بالأجواء في العاصمة أبوظبي وأنها كانت وستظل أفضل بداية للموسم الجديد، مؤكداً على أهمية البطولة للاعبين المشاركين ورغم أنها بطولة استعراضية إلا أنها اتخذت صفة البطولات الرسمية منذ بدايتها في ظل مشاركة أهم اللاعبين، وتمنح كل لاعب الفرصة لمعرفة مستواه الحقيقي قبل بداية الموسم.