الإسماعيلية تتزين بشعار «زايد الخير» لاستضافة «الخامسة»

المصدر: القاهرة - صلاح الشيحاوي

أنهت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري في مصر، كافة تحضيرات إقامة النسخة الخامسة للحدث الكبير، وذلك قبل 24 ساعة من موعد انطلاق الماراثون، الذي يقام بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعام الخامس على التوالي، وتستضيفه هذا العام مدينة الإسماعيلية المصرية، صباح الغد، بمشاركة 15 ألف متسابق.

ووصل وفد اللجنة العليا المنظمة إلى القاهرة أمس، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، لحضور المؤتمر الصحافي العالمي، الذي عقد مساء أمس بفندق هيلتون المطار بالقاهرة، بحضور شخصيات دبلوماسية وثقافية وفنية بارزة، لإعلان تفاصيل آخر ترتيبات وتحضيرات إقامة الماراثون.

واستعدت محافظة الإسماعيلية لاستقبال ضيوف الماراثون من الإمارات ومصر، وأكد مسؤولو المحافظة، بقيادة اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، تسخير كل الإمكانات لإنجاح الماراثون، الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حيث يتم تنظيم الحدث في «عام زايد»، بمناسبة مرور 100 عام على مولد الأب المؤسس. وتزينت شوارع مدينة الإسماعيلية بصور وشعارات «زايد الخير»، في ظل الحملة الإعلامية والإعلانية التي قامت بها الجهات المصرية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الأيام الماضية، عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

مشاركة

وأعلن عدد كبير من الشخصيات السياسية، ورجال الثقافة، ونجوم الرياضة والفن والمجتمع، المشاركة في الماراثون الكبير، في ظل اهتمام الجميع بالعمل على إنجاح الحدث، والتعبير عن العلاقات المميزة بين الإمارات ومصر، حيث تسابق الكثيرون في التعبير عن دعمهم للماراثون، والموافقة على الدعوة التي وجهتها وزارة الشباب والرياضة.

وينطلق الماراثون غداً في مدينة الإسماعيلية عند الساعة السابعة صباحاً، ويقام لمسافة 10 كلم، ويتوقع أن يتخطى عدد المشاركين فيه 15 ألف متسابق من المحترفين والهواة، وذلك بعد أن تم تسجيل المشاركين إلكترونياً من خلال موقع بوابة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتقوم سفارة الدولة في القاهرة، بقيادة السفير جمعة مبارك الجنيبي، بجهود كبيرة من أجل الإسهام في الإجراءات التي تضمن الوصول بالماراثون إلى أفضل مستوى من النجاح والتميز على كل المستويات، ويتابع رجال السفارة مع الجانب المصري، كل خطوات التحضير أولاً بأول.

تبرع

وتتواصل عمليات التبرع، من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالماراثون، من أجل تحقيق أكبر عائد، حيث يتم تخصيص حصيلة التبرعات الخاصة بالماراثون، لصالح مستشفى شفاء الأورمان بصعيد مصر، ومرضى الجذام، مع توقعات بارتفاع العائد المالي من حصيلة التبرعات، عما كانت عليه خلال السنوات الأربع السابقة.

كانت النسخة الماضية من الماراثون، قد أقيمت في محافظة الأقصر خلال يناير من العام الجاري، بينما أقيمت النسخ الثلاث الأولى في القاهرة، بمشاركة واسعة من كل قطاعات الشعب المصري، كل الفئات من الرجال والسيدات والأطفال وكبار السن، وأصحاب الهمم. وتبلغ قيمة الجوائز المالية المخصصة للحدث 1.5 مليون جنيه مصري، توزع على 400 فائز من بين المتسابقين.

كما يتم التشاور اليومي بين اللجنة العليا المنظمة والجهات المصرية والخارجية المتعاونة، بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة، وكذلك هناك تنسيق وتعاون مستمر مع مؤسستي «مصر الخير» و«جمعية الأورمان»، حيث سيخصص لهما عائد ماراثون زايد الخيري، وتتكاتف كل الجهود من أجل تحقيق النجاح الفني والتنظيمي، وظهور السباق في أفضل صورة تليق بقيمة الحدث الكبير.

من جانبهما، أكد نجما الكرة المصرية أحمد حسن لاعب الإسماعيلي والأهلي والزمالك الدولي السابق، وحسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي الدولي، المشاركة في الماراثون.

والإسهام في دعم الحدث، خاصة أن أحمد حسن كان أحد المشاركين والداعمين للحدث في نسخ سابقة، كما أن عبد ربه يعتبر أحد أبرز أبناء الإسماعيلية من الرياضيين ونجوم الكرة، وهو الأكثر حرصاً عن المشاركة هذا العام، في ظل إقامة الماراثون في الإسماعيلية.

شريحة تتبع

وزعت وزارة الشباب والرياضة المصرية، خلال الساعات الماضية، الملابس الخاصة بالمتسابقين المتنافسين في الماراثون.

وذلك من خلال 4 منافذ، 3 منها في القاهرة، والرابع في الإسماعيلية، مع تسليم كل متسابق شريحة إلكترونية، يحملها أثناء مراحل الماراثون، من أجل ضمان الشفافية، وضمان خروج النتائج النهائية في إطار من التنافس الشريف، حيث تضمن شريحة التتبع، مراقبة المتسابقين من قبل اللجان المنظمة المسؤولة.

حافلات خاصة

خصصت وزارة الشباب والرياضة عدداً كبيراً من الحافلات لنقل المتسابقين من القاهرة إلى الإسماعيلية، وذلك فجر الغد، ومنها ما يتحرك من القاهرة قبل ذلك بساعات، من أجل تسهيل مهمة المتسابقين في الوصول إلى مدينة الإسماعيلية، وموقع انطلاق الماراثون.

مشاركة الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي، خلال المكتب التنفيذي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، المشاركة في الماراثون، من خلال أفضل العدائين، من أجل الإسهام في زيادة قوة التنافس خلال الحدث الكبير. وأسندت إدارة الأهلي، مهمة تنظيم المشاركة إلى مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

وأكد مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي، أن قرار المشاركة، جاء في ظل الرغبة الكبير في دعم وتأكيد العلاقات الوطيدة بين الإمارات ومصر، وأيضاً، رغبة في إظهار كامل التقدير لاسم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وكذلك دعم العمل الخيري والإنساني الذي يستهدفه الماراثون.

اهتمام

أكدت اللجنة العليا المنظمة للماراثون، من الجانبين الإماراتي والمصري، توجيه اهتمام مضاعف بالمتسابقين من فئة أصحاب القدرات الخاصة «أصحاب الهمم»، وتسهيل مهمة مشاركتهم في الماراثون، مع تخصيص جوائز مالية خاصة بهذه الفئة، التي تحرص على المشاركة كل عام.