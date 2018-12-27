مختبر الإبداع أبرز إنجازات ٢٠١٨

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جاء مختبر الإبداع الأولمبي في دبي، الذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية مارس الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وشهده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبرز الاحداث الهامة في الرياضة المحلية عام 2018.

لا سيما وأنه استعرض 10 محاور مختلفة، بهدف تحليل البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالرياضة في الدولة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، حيث أكد سموه على أهمية مواصلة الحوار الذي يعين على اكتشاف مكامن القوة في مختلف القطاعات، ويمهد الطريق لتعزيز الاستفادة منها.

وأبرمت اللجنة الأولمبية الوطنية على هامش فعاليات مختبر الإبداع الأولمبي، اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدة جهات في القطاعين العام والخاص، حيث قام بتمثيل اللجنة معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، في الاتفاقيات مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في شرطة أبوظبي الرياضي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.