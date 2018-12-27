الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لم تغفل اللجنة دور الطفل الإماراتي، باعتباره ثروة حقيقية، ينبغي على الجميع أن يحسن استثمارها، بما يلبي طموحات وآمال الوطن على الأصعدة كافة، إذ نظمت بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

فعاليات منوعة، تزامناً بالاحتفال بيوم الطفل الإماراتي بحديقة الجزات بإمارة الشارقة، الذي تم اعتماده في الـ 15 من مارس الماضي، بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل، لدعم شريحة النشء، وتقديم أوجه الرعاية الكاملة، بما ينعكس عليهم مادياً ومعنوياً، بما يعكس حرص الدولة ومساعيها الحثيثة على توفير الدعم للطفل من مختلف النواحي، سواء المعنوية أو النفسية أو الاجتماعية، وتهدف إلى توعية فئات المجتمع والمقيمين كافة بحقوق الطفل، وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع، من خلال تحفيز المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة.