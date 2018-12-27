ملتقى الملكية الفكرية في المجال الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقامت الأكاديمية الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، التابع لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ملتقى تحت عنوان «الملكية الفكرية في المجال الرياضي» بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

واستعرض ملتقى الملكية الفكرية، بحضور كوكبة من المحاضرين بالبحث والتحليل والمناقشة، 8 محاور هامة، أبرزها التعريف بأهمية الملكية الفكرية للمؤسسات الرياضية، العلامات التجارية والرياضية، وقضايا تقليد المنتجات الرياضية، كما نظمت كذلك، بالتعاون مع شركة إنفنيتي للإدارة الرياضية، وجامعة تشستر البريطانية، دورة التخطيط الاستراتيجي للرياضة والنشاط البدني، وذلك للتعرف إلى أهمية النشاط البدني والخطوات الواجب اتباعها عند ممارسة أي أنشطة بدنية.