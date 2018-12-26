مواجهتان تفتتحان مرحلة الإياب لدوري السلة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تستأنف اليوم مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال بافتتاح الدور الثاني، بمواجهتي بني ياس وضيفه الظفرة، ويحل العين ضيفاً على الوصل، على أن تستكمل الجولة مساء غدٍ بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الجزيرة مع مضيفه الشارقة، ويحل الوحدة على النصر، ويستقبل البطائح فريق شباب الأهلي، وينفرد النصر بصدارة الترتيب بسجلٍ خالٍ من الهزائم برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب شباب الأهلي.

فيما لعب فارق الأهداف دور الفيصل في فض الشراكة على صعيد النقطة 16 وتحديد هوية المركز الثالث، بعد أن أهدى فارق الـ (163 نقطة) الشارقة المركز الثالث من 791 نقطة سجلها الفريق على مدار مبارياتهم التسع في ذهاب التمهيدي، مقابل تلقي سلتهم لـ 628 نقطة، مقابل (149) نقطة للوصل صاحب المركز الرابع بعد أن سجل لاعبوه 769 نقطة وتلقي الفريق 620 نقطة.

ويحل البطائح خامساً بـ 14 نقطة بفارق نقطة عن بني ياس السادس، وتتشارك فرق الجزيرة والوحدة والظفرة في رصيد 11 نقطة قبل أن يتدخل فارق الأهداف مجدداً في فض شراكة الفرق الثلاثة، ومنح الجزيرة بفارق (-62 نقطة) المركز السابع، والوحدة بفارق (-143 نقطة) المركز الثامن، والظفرة بفارق (-166 نقطة) المركز التاسع، والعين في المركز العاشر والأخير برصيد 9 نقاط.

وكانت مرحلة الذهاب اختتمت بفوز النصر على شباب الأهلي الذي تلقى خسارته الأولى بنتيجة 86-79 وفوز الشارقة على الوحدة 96-73، وبني ياس على الجزيرة 76-72 والبطائح على العين 62-50، والوصل على الظفرة97-47.