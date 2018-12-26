مهرجان ليوا - تل مرعب قبلة المغامرين

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تنطلق غداً فعاليات مهرجان ليوا الرياضي -تل مرعب، وتستمر لمدة 9 أيام، تشهد العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، التي تلبى رغبات عشاق المغامرة والإثارة والتحدي والمتعة كذلك في متابعة أحداثه، وهو المهرجان الذي اعتاد نادي ليوا الرياضي تنظيمه سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة استراتيجية للكثير من الجهات الحكومية والخاصة، وتكتظ منطقة تل مرعب بمخيمات المشاركين مع توافد أعداد كبيرة من الشباب والمتسابقين على المنطقة المخصصة لإقامة المهرجان.

النادي جاهز

وأكد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عن استعداد النادي وجاهزيته من أجل تنظيم المهرجان وفئاته المختلفة. وأشار إلى اكتمال كافة الاستعدادات والإعدادات لكي يظهر مهرجان ليوا في هذا العام في نسخة مغايرة وصورة مختلفة عن المواسم الماضية.

وقال: نقوم دائماً بالبحث عن التحديات الجديدة في مهرجان ليوا وهناك مجموعة من الرياضات القوية التي سترسم خيوطاً رائعة من المنافسة والتحدي بين كافة المشاركين في نسخة المهرجان لهذا الموسم.

وقال القبيسي: نحن مستعدون لتحدينا الخاص، وهو الوصول لأرقام جديدة من ناحية المشاركين والحضور، وقد كرسنا كل شيء من أجل خدمة الجماهير والمتابعين الذين سيتوافدون من كافة أرجاء الخليج لمتابعة تفاصيل المهرجان وتحدياته المثيرة طيلة الأيام المقبلة.

تحكيم تقني

وبين القبيسي التحدي الفني الكبير والتنظيمي، الذي سيقوم به النادي خلال أيام المهرجان، حيث قال: سنكون أمام عمل كبير وشاق لكي نصل إلى الكمال من الناحية التنظيمية والفنية، وقد قمنا بالاستعداد جيداً بواقع الاجتماعات التي كانت تتم مع اللجان المختلفة في كافة المنافسات، وأيضا آلية تقسيم العمل والمهام المختلفة لكافة الكوادر المشاركة في التنظيم.

1000

وصل عدد المسجلين في المنافسات عن طريق الموقع الإلكتروني للنادي وعن طريق التسجيل اليدوي إلى ما يقارب الألف مشارك، مع توقعات بزيادة العدد في أول أيام المهرجان ومن خلال أولى الفعاليات. وهي تحدي الاستعراض الحر والذي سيقام على مدار يومين، ويشارك من خلالها كما هو متوقع أكثر من خمسين سيارة، ستتوزع على فئات الاستعراض الثلاث.