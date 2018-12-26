الشارقة وكلباء يتوجان ببطولة اليوم الوطني للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج ناديا الشارقة واتحاد كلباء، بلقب بطولة اليوم الوطني المفتوحة للجودو الـ47 في فئتين عمريتين، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينغ بصالته الرئيسية في أبوظبي مؤخراً، في إطار احتفالات البلاد بعام زايد 2018، وأقيمت برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد وبالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية.

وشهدت مشاركة أكثر من 220 لاعباً، وحصد الشارقة لقب فئة (11 - 12) سنة برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين، وحل ثانياً فريق نادي الفجيرة للألعاب القتالية بذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات، وثالثاً فريق نادي خورفكان بذهبيتين وفضية و4 برونزيات.

وأحرز اتحاد كلباء لقب فئة (13 - 14) سنة برصيد 5 ميداليات ذهبية ومثلها برونزية، ونال نادي الفجيرة للألعاب القتالية المركز الثاني بذهبيتين و3 فضيات ومثلها برونزيات، وحل نادي الجزيرة ثالثاً بذهبيتين وفضيتين.

وفي فردي فئة الأشبال (11 ـ 12) سنة، فاز بذهبية وزن تحت 30 كغ اللاعب خالد رشاد (الشارقة) وفاز بذهبية وزن تحت 34 كغ سيف سالم (الفجيرة للألعاب القتالية)، وأحرز ذهبية وزن تحت 38 كغ، اللاعب عبدالله طاهر (الشارقة)، وحقق ذهبية وزن تحت 42 كغ عبدالله بن حمو (المدرسة الوطنية).

وفي فئة (13 ـ 14 سنة) لوزن تحت 34 كغ، نال الميدالية الذهبية يزن سومر (الفجيرة للألعاب القتالية) وفاز بذهبية وزن تحت 38 كغ، عبدالله محمد جميل (اتحاد كلباء)، وفاز زميله سيف خميس بذهبية وزن تحت 42 كغ، وأحرز ذهبية وزن تحت 46 كغ، لاعب نادي الجزيرة محمد باصليب، وفي ختام البطولة، قام محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف اللعبة بالاتحاد بتتويج الفرق الفائزة.