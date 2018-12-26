مؤتمر عالمي موسّع لماراثون زايد في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

تعقد اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري في مصر مؤتمراً صحافياً عالمياً موسّعاً، عصر اليوم، بأحد فنادق القاهرة، للكشف عن التفاصيل الكاملة لتنظيم النسخة الخامسة للحدث الكبير، الذي يقام بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعام الخامس على التوالي.

وتستضيفه هذا العام مدينة الإسماعيلية المصرية صباح بعد غدٍ، بمشاركة 15 ألف متسابق، ويحضر المؤتمر، الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، الذي يصل إلى القاهرة صباح اليوم، حيث يحرص على متابعة كافة التحضيرات باهتمام كبير.

وذلك في ظل الرغبة المشتركة من كل الأطراف المعنية في تحقيق نجاح جديد يضاف إلى النسخ الأربع السابقة، التي حققت أهدافها الخيرية والإنسانية، التي تبقى محور اهتمام الإمارات والقيادة الرشيدة، كما يحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات في القاهرة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وعدد من نجوم المجتمع والفن والثقافة، وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية، في ظل الاهتمام الكبير بإخراج الحدث في أفضل صورة.

شروط وضوابط

ويشهد المؤتمر الصحافي الكبير، الإعلان والكشف عن الضوابط والمعايير الخاصة بالماراثون، وعدد المشاركين وخط سير السباق، بالإضافة إلى شروط ونظام المشاركة في الماراثون، والإعلان عن القيمة الإجمالية للجوائز، وكيفية توزيعها على المتسابقين الفائزين، بجانب الكشف كذلك عن الترتيبات الخاصة بمشاركة مختلف الوزارات المصرية من أجل إنجاحه، وبهدف أن تكون النسخة الخامسة هي الأفضل على الإطلاق بعد النسخ الأربع الماضية السابقة، التي أقيمت في مصر.

غلق باب التسجيل

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قررت غلق باب التسجيل للمشاركة في الماراثون قبل موعده المقرر سلفاً، وذلك في ظل الإقبال الكبير على المشاركة من المصريين بمختلف طوائفهم، تقديراً لاسم المغفور له الشيخ زايد، ودور الإمارات الكبير في الأعمال الخيرية، والعلاقات المتميزة على كل الصعد بين الإمارات ومصر، حيث تخطت طلبات المشاركة 15 ألف متسابق من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة المصرية، وهو ما يؤكد أن النسخة الخامسة سوف تحطم كل الأرقام القياسية في الإسماعيلية.

اطمئنان على الترتيبات

واطمأنت اللجنة العليا المنظمة للماراثون على الترتيبات، من أجل توفير كل ضمانات التميز للحدث، الذي يقام بالتزامن مع الاحتفال بـ«عام زايد»، ومرور 100 عام على مولد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو ما يمنح الماراثون هذا العام قيمة مضاعفة على كل المستويات، ويزيد من الرغبة في تحقيق نجاح جديد يضاف إلى نجاح النسخ الأربع السابقة، وتقرر خلال الساعات الماضية زيادة عدد الفائزين في منافسات الماراثون من 250 إلى 400 فائز من بين المتسابقين، والمتوقع أن يتجاوز عددهم 15 ألف متسابق.

حيث يحصل الفائزون على جوائز مالية إجمالية تبلغ 1.5 مليون جنيه مصري، توزع وفق المراكز في ختام المنافسات، التي تحظى بمشاركة واسعة من كل القطاعات، سواء الأندية أو مراكز الشباب، والرياضيين المحترفين والهواة، رغبة من الشعب المصري في الإسهام بنجاح الماراثون الذي يحمل الاسم الكبير.

اجتماعات وتشاور

وعقد وزير الشباب والرياضة المصري، اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية للوقوف على آخر الاستعدادات الجارية لهذا الماراثون بالتنسيق مع المسؤولين في محافظة الإسماعيلية، الذين أكدوا جاهزية المحافظة لاستضافة الحدث العالمي الكبير في أفضل صورة، مع تسخير كل إمكانات المحافظة لتحقيق النجاح المنشود، بما يعبّر عن قيمة اسم الشيخ زايد في قلوب المصريين، وبما يعكس العلاقات الرائعة بين الإمارات ومصر، كما يتم التشاور اليومي بين اللجنة العليا المنظمة والجهات المصرية والخارجية المتعاونة، بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة.

وكذلك هناك تنسيق وتعاون مستمر مع مؤسستي «مصر الخير» و«جمعية الأورمان»، حيث سيخصص لهما عائد ماراثون زايد الخيري، وتتكاتف كل الجهود من أجل تحقيق النجاح الفني والتنظيمي، وظهور السباق في أفضل صورة تليق بقيمة الحدث الكبير.

دعم

تواصلت خلال الساعات الماضية، جهود اللجنة المنظمة، من أجل ضمان التحضيرات، التي تحقق النجاح على كل المستويات، فنياً وتنظيمياً، وقبل ذلك تحقيق الهدف الأول، وهو دعم الأعمال الخيرية، حيث يتم تخصيص عائد التبرعات الخاصة بالماراثون، لصالح مستشفى شفاء الأورمان، ومرضى الجذام، في ظل توقعات بارتفاع العائد المالي من حصيلة التبرعات، التي ترتفع كل عام، مثلما حدث مع كل نسخة خلال السنوات الأربع السابقة.