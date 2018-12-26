فتيات نادي الإمارات يحصدن ذهب كأس رئيس الدولة للقوى

المصدر: حتا - البيان الرياضي

حقق فريق سيدات وناشئات ألعاب القوى بنادي الإمارات المراكز الأولى في بطولة كأس رئيس الدولة لألعاب القوى التي أقيمت في حتا، على المستوى الفردي والفرقي تحت إشراف مدربهم هادي محمد كريم، حيث فازت اللاعبتان لطيفة صاروخ وأمينة محيح بالمركزين الأول والثاني في مسابقات السيدات، وحققت اللاعبات ليندا رضوان ومايا ميرزا ومهرة سيف المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في فئة الناشئات.

وقام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتتويج اللاعبات بالميداليات في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي حتا، وتقدم محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات بالتهاني والشكر لجميع لاعبات ألعاب القوى، وقال أن ما تحقق من إنجازات ونتائج متميزة، رفعت من اسم النادي وجعلت من نادي الإمارات كياناً رياضياً متميزاً.