جابر عيسى: شباب الشارقة مستقبل كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد جابر عيسى مشرف فرق المراحل السنية بنادي الشارقة، أن فوز فريق الشباب لكرة اليد بالنادي، بلقب دوري كرة اليد للموسم الثاني على التوالي، إنما تأكيد بأن شباب النادي هم مستقبل اللعبة بالنادي، ورافد مهم وداعم قوي للمنتخب الوطني في المستقبل القريب.

مشيراً إلى أن كوكبة اللاعبين الحاليين من صغار السن، لكنهم يملكون من القدرات والمهارات الفنية العالية التي تؤهلهم للانطلاق والانضمام إلى صفوف الفريق الأول بالنادي والمنتخبات الوطنية، وكان فريق شباب الشارقة قد احتفظ بلقب الدوري للسنة الثانية على التوالي بعد فوزه في المباراة الختامية أول من أمس، على مضيفه فريق شباب الأهلي بنتيجة 18/‏‏24 ليحصد باكورة مسابقات موسم هذه الفئة السنية.

تهنئة المدفع وشريف

وحضر مراسم تتويج شباب الشارقة، خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة، ومحمد شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، وعدد من أسرة اللعبة بالاتحاد وناديي الشارقة وشباب الأهلي، وحرص خالد المدفع على تهنئة الفريقين على الأداء العالي والسعي الدؤوب من كليهما للفوز بلقب البطولة.

واعتبر أن الكل فائز في ختام البطولة، وثمن المدفع الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد اللعبة بقيادة محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

وبدوره، هنأ محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، فريق الشارقة بفوزه بكأس البطولة والاحتفاظ بها للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً رضاه عن المستوى الفني الذي قدمته هذه الكوكبة من اللاعبين الشباب، التي تعكس حرص القائمين على اللعبة بالاهتمام الكبير بهذه العناصر الشابة التي تمثل مستقبل اللعبة في الدولة.

وأضاف شريف أن المباراة جاءت قوية ومثيرة وغلب عليها الحماس البالغ من الطرفين، للفوز باللقب مؤكداً أن الفريقين يستحقان اللقب على البطولة، مشيراً إلى أن لوائح الاتحاد الداخلية، سيتم تطبيقها على الجميع من حيث الثواب والجزاء، ومتمنياً أن يزيد عدد الفرق المشاركة بهذه الفئة السنية الموسم المقبل.

تضافر الجهود

ومن جانبه، أكد إبراهيم الأميري مساعد مدرب فريق الشارقة، أن فريقه ليس ببعيد أو جديد عن الألقاب، وأرجع تتويج الشارقة بالبطولة، لتضافر جميع الجهود من خلال الدعم اللا محدود من قيادة النادي وأسرة اللعبة وترجمه اللاعبون على أرض الواقع من خلال العروض الجيدة خلال مسيرتهم بالبطولة وتفوقهم بجميع المباريات التي خاضوها ولم يتلقوا أي تعادل أو خسارة خلال مراحل منافسات البطولة.

واعتبر الأميري الفوز باللقب، يمثل دافعاً إيجابياً لمواصلة النجاحات لهذا الفريق في بقية بطولاته المقبلة بهذا الموسم، معرباً عن فرحته العارمة بتحقيق اللقب في السنة الأولى له ضمن الجهاز الفني للفريق.

قائمة الشرف

تضم قائمة الشرف لفريق شباب الشارقة أبطال الدوري كلاً من اللاعبين: علي عبد اللطيف وناصر أحمد ومحمد حسن وسالم جمعة وسيف علي وسالم بلال وعمرو حسن وعبد الله بن طوق وسعيد بن سعيد وأحمد عبد الله وحمد عبد الله وعبد الله يعقوب ومبارك أحمد ومحمد عيد وحمد يوسف، إلى جانب الإداري أحمد سلطان والمدرب مبارك بوسته ومساعده إبراهيم الأميري وأخصائي العلاج ومطر أحمد والمشرف جابر عيسى ومشرف اللعبة ناجي ربيعة.