الطاير: توجيهات ولي عهد دبي منهاج عملنا لبناء مجتمع متميز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدّم مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادراته الرياضية والمجتمعية التي أطلقها لتشجيع ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحويل دبي إلى أنشط مدينة رياضية في العالم.

وكذلك على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للقطاع الرياضي، وتوجيهات سموه السديدة التي تشكل منهاج عمل لمجلس دبي الرياضي لتحقيق أهدافه الوطنية في تنظيم وتطوير القطاع الرياضي وتحقيق رؤيته في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

أسس المجلس

وقال: «إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وضع أسس عمل المجلس وحدد أهدافه برؤية ثاقبة للواقع وقراءة دقيقة للمستقبل، وسموه يؤكد دائما أهمية استلهام توجيهات القيادة الرشيدة وترجمتها إلى إنجازات ملموسة عبر خطط عملنا وبرامجنا، وأن نفكر ونعمل بطريقة مبتكرة وأن يكون شعارنا في العمل هو التميز والابتكار، لاسيما وأننا نعمل وفق منظومة حكومية متكاملة وفي قطاع مهم وحيوي كقطاع الرياضة، الذي يجب أن يشهد تطوراً يتناسب مع التطورات في جميع مجالات الحياة».

كوادر وطنية

وأضاف: «نظام تصنيف الفعاليات الذي أطلقناه بكوادر وطنية وفكرة إماراتية خالصة يعتمد تصنيف الفعاليات الرياضية بعدد من النجوم من جميع أوجه التنظيم، وذلك وفق 6 فئات هي: الأثر البيئي، والترويجي، والاجتماعي، والرياضي، والاقتصادي، وإضافة إلى الأثر التنظيمي، لأننا نريد تشجيع المنظمين على التميز في جميع الجوانب التنظيمية من خلال هذا النظام الذي يمثل وسيلة لتصنيف وتقييم منظمي الفعاليات وفق آليات متعمدة ومعلنة، وليكون أيضا منصة لتكريم المتميزين منهم وتقديرهم، وتحفيز المنظمين الآخرين على نيل هذا التقدير والامتياز التنظيمي».